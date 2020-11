Del futuro según Endgame 2050 al rock según Manchester

#RondaDeFree La Red Bull Batalla de los Gallos confirmó su final internacional para el 12/12 en República Dominicana; y recordá que la argentina se disputa el 21/11 desde las 17, de forma online y con Trueno, LIT killah y Bizarrap como jurados. Por otra parte, Claro Streaming estrena hoy El último escalón, el documental sobre la despedida de El Quinto Escalón, con imágenes de backstage, de archivo y testimonios de lxs principales freestylers, dirigido por Matías Berner y con guión de Johanna Garaballo.



#Pantallazos Si te preocupa la contaminación y hacia dónde va el planeta, subite al documental Endgame 2050: la última oportunidad es ahora, que conducen Moby y la mexicana Sofía Pineda Ochoa, y que está en Amazon Prime y también libre online. Si te va la paleontología, Encuentro estrenó la serie Creando bestias prehistóricas (lunes a las 21), que produce el Conicet y que arma un mapa mundial de dinosaurios. Y si preferís sci-fi y a la bolsa, HBO GO subió la saga completa de Harry Potter, y hay nueva chance para Cazafantasmas 2016 (11/11 a las 22, Space), la tan vilipendiada versión femenina del clásico, que igual vale la pena por la comediante Kate McKinnon.



#HacelaSimple Que tu playlist no caiga en las garras de la rutina. Lucho SSJ metió feat con el madrileño Nake para la canción Está bien, mientras que Los Jureles sumaron colaboración con Lula Bertoldi para el simple Gatillo fácil. También aparecieron nuevas canciones de Julián Serrano (Todo vale la pena), del trío Saturno Está Perdiendo Sus Anillos (Verano), del barilochense Pinuer (Estar con vos), de Amantes (Cupido, con feat de Sonia Z) y de Autocine (Barcos en el cielo).

#CualquieraPuedeGooglear Clic festivalero: el ciclo de tradición oral y performance de lecturas Los Fatales juntará a Lucas Fauno, Gonzalo Aguirre, Walter Lezcano y Samurai de Ensaladas, el 12/11 a las 20 en el canal de YouTube del CC Recoleta. Clic de solo lectura: apareció Rock is Here Manchester, libro de Marcelo Lamela que propone un mapa de turismo rockero por la mítica urbe inglesa, con cameos de Oasis, The Smiths, Joy Division, New Order, The Stone Roses o Happy Mondays. Clic sobre tablas: la compañía teatral La Zancada comparte la experiencia sonora Mimí, the Lesbian O'Killer, los domingos a las 21 y a la gorra virtual.



#CoverMe Pasaje Osaka mete saturación sónica noventosa y sabor indie en su rica versión de Canciones de amor, de la californiana Julieta Venegas. Además, Guadalupe Álvarez Luchía peló cover indietrónico y ritualero de Dorotea, la cautiva, clásico de Mercedes Sosa. Y Tribus del Alba probó versión de la canción patria Aurora en clave de rock sinfónico, y la incluyó en su nuevo disco, Dinámica.