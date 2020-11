Rodríguez Machado dijo que los colaboradores de Bullrich sabían de los pasajes otorgados por el Senado

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quedó en el ojo de la tormenta luego de que se confirmara que utilizó pasajes del Senado de la Nación para viajar gratis a Córdoba con el objetivo de ser la cara visible de la marcha opositora del domingo pasado. Tras filtarse la reserva de los pasajes a su nombre (y dos colaboradores suyos), la exministra de Seguridad dijo en declaraciones televisivas que su equipo "no tenía información" sobre los aéreos y que "iba a devolver" el dinero.

Pero este miércoles, la senadora que le cedió el beneficio, Laura Rodríguez Machado, desdijo la explicación de Bullrich. Es que una entrevista con A24, la legisladora indicó que ella y una asistente de la exministro organizaron toda la agenda de su periplo por Córdoba. "Yo le informé que tenía esa disponibilidad de pasajes nominados y que se los podía entregar por razones políticas. Me pidieron el decreto, se los informé, me habló de la transparencia y le dije que estaban subidos a la web del senado", expuso Rodríguez Machado. Es decir, el equipo de colaboradores de la presidenta del Pro contaba con esa información.

Rodríguez Machado añadió que los pasajes nominados "es público y conocidos por todos". "Me pareció que no era una cuestión que riñera con la cuestión ética y se lo ofrecí a su secretaria. Me preguntó nuevamente de la legalidad y así fue como viajó", completó.

Cabe destacar que Bullrich actualmente no ocupa ningún cargo dentro del Congreso. Además, la dirigente suele tener un discurso de ajuste frente a la clase política. Además de darle los tickets a Bullrich -en un vuelo que hizo Ezeiza Cordoba, con una escala en Santa Fe- también fueron beneficiados por las "regalías" de Rodríguez Machado el jefe de prensa de Bullrich, Leonardo Neumann y el ex asesor del ministerio de Seguridad, Sergio Koltan.

Por su parte, Rodríguez Machado expuso que la cuestión de pasajes inominados tiene que ser revista por las autoridades de la Cámara Alta "Claro que se tiene que dar la discusión, no lo manejo yo sino las autoridades del Senado. Es posible que se cambie, si esto colabobra al cambio, bienvenido sea", remarcó la senadora de Juntos por el Cambio.