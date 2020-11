El acertijo

Juan, alumno muy aplicado que cursa su escuela primaria, terminó antes su tarea y se portó muy mal en la clase de matemáticas. Su maestra se enojó y, como castigo, le dio una tarea extraordinaria consistente en sumar todos los números naturales de 1 a 100. Juan, que era muy inteligente, decidió no esperar hasta el día siguiente y en cinco segundos, dio a la maestra la respuesta correcta.

¿Cómo lo hizo?

Respuesta: Juan se dio cuenta que podría agrupar pares que suman 101 (1+100, 2+99, 3+98) y sólo hizo la multiplicación 50x101: 5050

Curso

El curso “Introducción a China: Cultura, Economía y Negocios” es organizado por el Instituto Universitario de la Cooperación y la Fundación del Banco Credicoop. Serán tres clases a cargo de Néstor Restivo y Gustavo Ng desde el 18 de noviembre. Se trata de un curso de formación universitaria en modo virtual para compartir información básica sobre China, su desarrollo económico, político, social y cultural, y un panorama de las relaciones entre China y Argentina, como herramientas para comprender el nuevo escenario mundial y evaluar cómo nos conviene posicionarnos como país, como empresas y como personas. Para inscribirse: https://www.fundacioncredicoop.com.ar/introduccion-china-marco-general-y-negocios

Cual Es?

El CEO de Pfizer, empresa que ha impulsado su cotización y las bolsas de todo el mundo con el anuncio de avances en una vacuna frente a la covid-19, se desprendió de acciones por valor de 5,56 millones de dólares el día en el que la farmacéutica hizo pública esa noticia, el pasado lunes. Si la cotización hubiese sido la de la sesión bursátil previa, se habría embolsado 624.203 euros menos. La farmacéutica explicó que la venta de acciones no corresponde a un movimiento coyuntural, sino a un plan previsto con anterioridad.

El dato

El bitcoin alcanzó el miércoles pasado la cota de los 16.000 dólares, niveles no vistos desde enero del 2018, según los datos de Bitstamp. La cifra prolonga la tendencia de subas de la criptodivisa durante la pandemia. En marzo, cuando estalló la crisis sanitaria, estaba sobre los 4000 dólares, cuatro veces menos que ahora.

La posta

El Producto Interno Bruto (PIB) británico creció el 15,5 por ciento en el tercer trimestre del año, con lo que el país sale técnicamente de la recesión, informó la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, en inglés). Si bien esta cifra refleja una recuperación de la actividad económica del Reino Unido, el PIB está un 9,7 por ciento por debajo del nivel de finales de 2019, precisó la Oficina de estadísticas.

Tecno

A partir del 1° de junio de 2021 Google Fotos ya no ofrecerá almacenamiento ilimitado gratuito para imágenes de alta calidad. Hasta ahora, Google permitía hacer una copia de seguridad de las fotos en la nube a todos sus usuarios sin que éstas contasen para el límite de almacenamiento (siempre que no las guardasen en la máxima resolución; 'alta calidad' es el nombre que le da el buscador a las fotos tras ser comprimidas), pero ya no será posible. Según explicó Shimrit Ben-Yair, vicepresidente de Google, en el blog de la compañía, actualmente hay "más de 4 billones de fotos" almacenadas en Google Fotos y cada semana se suben "28.000 millones de nuevas fotos y vídeos" a la plataforma. Al parecer, la firma no se ve capaz de proporcionar este servicio a este ritmo y por eso cambiará su política. De este modo, cada nuevo documento que se almacene en fotos a partir del 1° de junio contará para el límite de 15 GB gratuitos que tiene cada cuenta de Google.

Presentación

La Comisión Nacional de Valores invitó a la presentación del Programa de Impulso a la Apertura del Capital (PIAC). El PIAC está orientado a impulsar el financiamiento de empresas innovadoras, competitivas, con potencial de crecimiento y de alto impacto social, ambiental y económico incorporando aportes de capital del público inversor, utilizando para ello distintas herramientas e instrumentos que el mercado de capitales moderno ofrece. La cita es este lunes a las 16.00 por Zoom (https://zoom.us/webinar/register/WN_3tqNANxBQsmnmllf5B2wPQ) y YouTube (https://www.youtube.com/user/CNVArgentina).