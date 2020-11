Kudelka, obligado a cambiar el esquema

”El partido con Lanús es una de las últimas oportunidades que tenemos. Pero tengo muchas esperanzas de que vamos a mejorar”, admitió ayer Frank Kudelka. Para eso el entrenador deberá reemplazar mañana ante el granate al lesionado arquero Alan Aguerre y al volante Julián Fernández, a quien ayer le dio el hisopado positivo de coronavirus, fue aislado y no jugará. “Tenía pensando un equipo que ahora debo modificar”, reconoció Kudelka. Jerónimo Cacciabue es la primera opción para suplir al volante central.

El entrenador de Newell’s demoró más de una hora en ofrecer su conferencia de prensa ayer en Bella Vista. Esperaba los resultados de los hisopados que se realizó el plantel para poder visitar mañana a Lanús. Y allí apareció la sorpresa de que Fernández tiene Covid-19 y deberá realizar dos semanas de cuarentena.

“Los cambios lo vamos a decidir mañana (por hoy) y van más allá de lo que sucedió con Aguerre y ahora Fernández", adelantó Kudelka, sugiriendo así una variante táctica, con el chico Francisco González pidiendo titularidad, quizá por Sebastián Palacios. "No siempre las cosas salen como uno pretende. Hay que corregir, aunque con Boca hubo cosas que hicimos bien y no se vio reflejado porque no tuvimos presencia de gente en área rival. Está dentro de las posibilidades cambiar el esquema", apuntó Kudelka.

Ramiro Macagno en el arco por Aguerre, Cacciabue por Fernández y González por Palacios, las alternativas a analizar hoy. "No me aferro a una situación si las cosas no salen. Buscaré las variantes de nombres, de posiciones, de sistemas, lo que creamos conveniente para solucionar o concretar lo que no logramos hasta el momento. Pero tengo mucha esperanza que vamos a mejorar nuestras prestaciones. Tendremos que amalgamar un equipo para contemplar jugadores de jerarquía y experiencia con los jóvenes. La realidad es que no hemos ganado, aún mejorando nuestra situación de juego", lamentó el técnico de Newell’s.