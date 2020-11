La nueva movilidad avanza en el Congreso

La nueva ley de movilidad que propone el Gobierno está lista para ser tratada en el Congreso. Este jueves la comisión bicameral mixta de Movilidad Previsional emitió un dictamen de mayoría, con el apoyo de 11 legisladores y funcionarios del Frente de Todos, que se presentaron para defender el proyecto. Los duros cruces entre el oficialismo y la oposición fueron la antesala a lo que será el debate en el recinto. El diputado de Cambiemos Luciano Laspina calificó el proyecto como “un crimen de lesa sustentabilidad”, mientras que Roberto Arias, secretario de Política Tributaria del Gobierno, afirmó: “Queremos hacer todo lo contrario a un ajuste”.

La fórmula del oficialismo, que actualiza los haberes por salarios y recaudación, obtuvo dictamen de mayoría. En tanto, Juntos por el Cambio impulsó un dictamen de minoría con 6 votos. Serán elevados al presidente Alberto Fernández y a los titulares de la cámara de Diputados y Senadores, Sergio Massa y Cristina Kirchner, para luego llegar a las comisiones y habilitar el tratamiento en el recinto.

Sobre el final de su discurso, Raverta se emocionó al recordar el debate de la ley que impulsó Cambiemos a fines de 2017, con manifestaciones y represión. “En lo personal es conmovedor, porque en este lugar no voté la fórmula anterior, que la realidad mostró que no era buena, defendí a los jubilados, y en este mismo lugar vengo a presentar una fórmula que es reparadora y puede ser cotejada con la realidad”, afirmó.

La titular de Anses presentó un gráfico que mostraba que mientras estuvo vigente una fórmula similar a la que se quiere introducir, las jubilaciones le ganaron 25,8 por ciento a la inflación en nueve años (2009-2017). Mientas que con la que promovió Mauricio Macri, entre 2017 y 2019, perdieron 19,5 por ciento de poder adquisitivo.

Uno de los principales cuestionamientos de la oposición es qué ocurrirá en años como este, donde caen la recaudación y el salario real. “Mucho se dijo sobre qué pasa si la Argentina no crece, ahí no hay fórmula de movilidad ni fórmula de la Coca Cola que pueda salvar a nadie. Si Argentina no crece, estamos en un problema grave. Nuestro gobierno vino a hacer crecer al país”, afirmó.

En la misma línea, Arias dijo que en situaciones de caída de la economía, cuando “la torta se restringe, no se puede repartir más a un sector de la población”. Si bien dijo que se necesita “tener componentes anticíclicos”, admitió: “Tenemos que saber donde estamos parados”. En ese sentido, indicó que aumentar el gasto cuando la economía se reduce, tiene “patas muy cortas”: las opciones son el FGS, hoy con ahorros “insuficientes”, otra es tomar deuda y sino emitir, que genera “desestabilizaciones que necesitamos ir corrigiendo”.

El economista defendió que la inflación no forme parte de los parámetros para la actualización de los haberes. Explicó que, en el país, a diferencia de otros, “las recesiones también son inflacionarias”, por lo que no es un componente anticíclico y se mantiene la pérdida de poder adquisitivo. “Si la inflación se mantiene constante, en el mejor de los casos el poder adquisitivo se mantiene, nosotros queremos aumentar los haberes”, agregó. “Queremos hacer todo lo contrario a un ajuste”, concluyó.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Luis Bulit Goñi, agregó que la inflación no está ausente, porque está “implícitamente contenida” por los salarios, dado que las convenciones colectivas en las paritarias la contemplan, y eso luego se refleja en el Ripte, y por la recaudación, que aumenta con inflación. También Bulit Goñi, del Ministerio de Trabajo, contestó a las críticas por la presentación de la fórmula en la misma semana que llegó una misión del FMI: “Leí una nota que el Gobierno le dejó la fórmula de movilidad en la almohada del hotel al FMI. Y otra nota de cómo vamos a hacer que el FMI nos acepte los requerimientos de extensión de plazos con esta fórmula que no le va a gustar. Queremos despejar ambas visiones”.

Además de las críticas porque consideran que la recaudación es procíclica y poco transparente, los legisladores de JxC se quejaron porque no formaron parte del armado de la fórmula. “Es un crimen de lesa sustentabilidad no haber aprovechado el debate que armó esta comisión. No terminamos diseñando un fondo anticíclico que preserve las jubilaciones y garantice su nivel en las épocas de vacas flacas”, afirmó Laspina.