Solo 337 empresas salteñas recibieron el ATP provincial

De las 1.872 empresas salteñas que accedieron al salario complementario de la quinta modalidad del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (conocida popularmente como ATP 5 de Nación), solo 337 tuvieron acceso al “ATP Provincial”, como se dio en llamar al programa análogo que lanzó el gobierno salteño.

En cantidad de empleados, apenas 4.000 de los trabajadores de esas empresas obtuvieron los 6.000 pesos previstos en el subsidio local contra los 15.679 que habían recibido el nacional, equivalente a entre uno y dos Salarios Mínimo Vitales y Móviles (SMVM). Esto significa que el 18% de las empresas y el 25% de los trabajadores salteños que recibieron el ATP 5, que fue utilizado como parámetro para el otorgamiento del beneficio provincial, pudieron acceder a este último.

El ATP salteño había sido lanzado por el gobernador Gustavo Sáenz a fines de septiembre pasado como una forma de colaborar con la alicaída situación económica de los comercios y los emprendimientos gastronómicos y hoteleros, que habían tenido que volver a cerrar sus puertas ante el crecimiento de la cantidad de casos de Covid-19. Para obtener el subsidio de 6 mil pesos por trabajador, los empleadores debían acreditar haber accedido al ATP 5 nacional y estar en regla ante Rentas hasta diciembre de 2019.

Los anuncios involucraban otras medidas de auxilio, tales como créditos a tasa cero, subsidios, exenciones impositivas o avales para obtener préstamos. En total, se invertirían 500 millones de pesos. Según informó ayer oficialmente el gobierno provincial, los ATP versión local llegaron a 337 empresas e involucraron a 4.000 trabajadores, por un monto total de 37 millones de pesos.

“Además, se brindó un aporte no reintegrable a empresarios que explotan las actividades de gimnasios, salones de baile, discotecas y peñas, habiendo alcanzado con el beneficio a 104 empresas a los que se le destinaron cerca de 13 millones de pesos”, a razón de entre 50 y 150 mil pesos por emprendimiento, agregó el comunicado oficial.

En diálogo con Salta/12, la directora de Financiamiento y Promoción de las Inversiones del Ministerio de Producción provincial, Flavia Royón, atribuyó la diferencia entre la cantidad de empresas que accedieron al subsidio nacional y al provincial, en primer lugar, a que el ATP provincial estaba disponible solo para algunos rubros, y en segundo lugar, a que muchas compañías no se presentaron.

“Hubo muy pocos rechazos”, aseguró, y relató que “se deben haber postulado casi 400 y los rechazos mínimos fueron por no haber recibido el beneficio del ATP nacional o por no ser del rubro de comercio o turismo”. Además, explicó que “por no estar al día con Rentas hubo casos muy puntuales” y que fueron subsanados.

Royón reconoció que esperaban llegar con el subsidio a a 8.000 empleados (contra los 4.000 que finalmente lo percibieron), pero que son muchas las PyMEs salteñas que no se postularon. Además, detalló que se están procesando los subsidios para peluquería, eventos y salones bailables, que probablemente representen unos 8 millones de pesos más.

En materia de créditos Covid, el Fondo Provincial de Inversiones lleva invertidos 54 millones de pesos que fueron destinados para 757 microempresas, la línea de créditos con descuento de cheques implicó una inversión de 7,5 millones de pesos en beneficio de 23 compañías, y los préstamos financiados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) alcanzaron los 45 millones de pesos.

Según Royón, las dos únicas medidas que seguirán en pie en la etapa de distanciamiento social son los créditos a tasa blanda y los cambios de cheques. Los ATP fueron “solamente por el mes de septiembre porque Salta fue de las (jurisdicciones) que menos restricciones tuvo en relación con otros lugares del país”, concluyó.

Remanente

La presidenta de la Cámara PyME de Salta, Solana López Fleming, relató que están realizando un relevamiento entre los socios de la organización para saber por qué motivos no accedieron al subsidio provincial. De cualquier manera, aseguró que son numerosos los socios que no obtuvieron el ATP provincial, ya sea por tener deudas con la Dirección General de Rentas o por no pertenecer supuestamente a los rubros que estaban incluidos.

La dirigente empresarial lamentó que el subsidio no haya llegado a todos porque es “plata que hace mucha falta” y recordó que acaban de acordar con el Sindicato de Empleados de Comercio un bono de 5 mil pesos. En ese sentido, López Fleming narró que en la última reunión que tuvieron con el gobierno provincial solicitó que el remanente del fondo de 500 millones de pesos pueda ser utilizado para el pago de futuros ATPs “ya que hay un monto destinado y no se cubrió el cupo”.

Otro dirigente empresarial, que prefirió mantener su nombre en reserva, aseguró que varios empresarios no se postularon para el subsidio provincial porque “son muchos los que han dejado de pagar Rentas”. Además, consideró que el gobierno “controló muy bien que el beneficio sea para los esenciales” y que se aplicara para negocios de ciudades que efectivamente hayan tenido restricciones en septiembre pasado.

Desde la Cámara Hotelera Gastronómica y Afines de Salta también se mostraron sorprendidos por la cantidad de empresas que recibieron el subsidio provincial y anticiparon que realizarán un relevamiento para analizar la situación.