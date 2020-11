Socialistas, a elecciones internas

El fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello, dictaminó que es necesaria la reanudación del proceso interno en el Partido Socialista de Santa Fe. La conducción provincial pidió la postergación, ahora la Cámara Nacional tiene la última palabra. Es cuanto menos un revés judicial para la conducción del Partido Socialista ya que el fiscal Di Lello fundamenta que “la renovación de autoridades no puede quedar solamente sujeta a una pandemia, ni a definiciones generales para todos los distritos iguales, pues hay cuestiones que están por encima de los temas tratados y que, como derechos de todos los afiliados de raigambre constitucional a la elección de sus candidatos, no puede permanecer sujeto a disposiciones arbitrarias o antojadizas, ni menos aún, establecer miradas propias de cada distrito y aun ahí, también no desoír una óptica determinada en todos los recursos a su alcance para renovar las autoridades”.

Cuando el último 20 de marzo se dispuso iniciar la cuarentena por la pandemia, quedó suspendido el proceso de elecciones internas del Partido Socialista de Santa Fe, previstas para el 14 de junio. A finales de junio, vencieron los mandatos de las autoridades y la dirigencia acordó prolongar por única vez y por 90 días ese plazo. En agosto, cuando se liberaron algunas actividades, y se retomó el funcionamiento de los partidos políticos, las actuales autoridades no retomaron el proceso electoral postergado.

Esta decisión generó que la corriente interna Bases Socialistas, liderada por Eduardo Di Pollina, realizará una presentación ante la justicia solicitando la normalización del proceso electoral. En primera instancia, el juez federal con competencia electoral, Reynaldo Rodríguez, falló a favor del planteo de Bases, haciendo lugar a lo peticionado y ordenando retomar el cronograma electoral. En los fundamentos el juez sostiene que “administrativamente hay un funcionamiento deficiente en la conducción del partido, y no se garantizan los derechos de afiliados y agrupaciones internas establecidos en la carta orgánica”.

El secretario general del PS, Enrique Estévez y el secretario adjunto, Rubén Galassi, apelaron el fallo, y esta semana se dio a conocer el dictamen del fiscal Di Lello, quien se expresó en sintonía con el fallo de primera instancia.

“Creo que esta situación de excepción, en la que transcurre toda la vida de las agrupaciones, no puede ser ajena al mandato constitucional del Ministerio Público Fiscal, que en el compromiso de atender a la protección de los derechos de los ciudadanos, debe tener un acompañamiento superador de cuestiones formales y, sobre todo, cuando el valor de la democracia se nutre del acto electoral propiamente dicho, y también del ejercicio de los órganos partidarios” sostiene Di Lello.

Y agrega: “La postura de este Ministerio Público Fiscal está claramente definida a favor del respeto de las políticas sanitarias dispuestas por la autoridad nacional y provincial, pero entendiendo que corresponde a las agrupaciones políticas adoptar medidas que mantengan incólume los principios democráticos, llevando a cabo acciones positivas que permitan la postulación y renovación de sus autoridades”.

Di Pollina se mostró reconfortado por la novedad y sostuvo que "desde hace un tiempo, el Partido Socialista atraviesa una profunda crisis partidaria. Las elecciones democráticas con la participación de las y los afiliados nos va a permitir darle legitimidad a las nuevas autoridades, y desde ahí comenzar a construir un futuro comprometido con la izquierda democrática y los valores y la historia del socialismo”.

“Junto a Claudia Balagué, Miguel Cappiello y otros importantes dirigentes estamos trabajando en toda la provincia para recuperar el partido y retomar la senda que antes nos marcaron nuestros líderes Guillermo Estévez Boero y Hermes Binner”, agregó.

Balagué, ex ministra de Educación, agregó que “la democracia en los partidos políticos fortalece a la democracia argentina. Si no la ejercemos correctamente, prevalece el dedismo y el amiguismo. Todos los militantes deben sentirse representados en un partido con historia y con mucho futuro como lo es el Partido Socialista”.

Fuentes judiciales sostienen que es inminente la resolución de la Cámara Nacional Electoral y la dirigencia de Bases se entusiasma con el precedente de las instancias recorridas en la justicia, y por esa razón se prepara para las internas que podrían realizarse en marzo del año próximo.