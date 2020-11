En busca de la equidad de género

El Ministerio de Desarrollo Productivo presentó la semana pasada las iniciativas diseñadas para fortalecer la equidad de género en el ámbito de la producción en un encuentro virtual convocado bajo la consigna "Hacia una visión compartida sobre la perspectiva de género en las políticas de desarrollo productivo".

En el encuentro encabezado por el ministro Matías Kulfas y la coordinadora del Gabinete de Género del Ministerio de Desarrollo Productivo, Paula Basaldúa, y acompañado por las distintas secretarías y organismos del ministerio presentaron las acciones con enfoque de género en el ámbito de desarrollo productivo.

Mujeres en el mundo del trabajo

Uno de los puntos en los que hace eje la gestión es el de visibilizar y formalizar la estructura desde donde se parte para aplicar políticas de género en el marco del sector productivo. El director del Centro de Estudios para la Producción, CEP XXI, Daniel Schteingart, realizó un resumen sobre el estado de situación actual: la tasa de actividad en el primer trimestre de 2020 fue del 49,5 por ciento para las mujeres y de un 68,7 por ciento para los varones.

Si bien la brecha se mantiene en todas las provincias, también existe una desigualdad por regiones: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la región que concentra la mayor participación de mujeres y varones en el mercado de trabajo; de 100 mujeres porteñas, 53 trabajan en el mercado laboral remunerado. Este número se eleva a 71 para los hombres. En el otro extremo, en Formosa la tasa de empleo de mujeres es 30 por ciento y de varones 58 por ciento.

Varias de las propuestas a ponerse en marcha tienen base en informes y diagnósticos elaborados por el propio CEP XXI.



Políticas productivas con perspectiva de género

El 6,37 por ciento del presupuesto 2020-2021 del Ministerio de Desarrollo Productivo (alrededor de 11.800 millones de pesos), está destinado a atender políticas de género. La cartera productiva hace foco en los siguientes ejes:

- Fortalecimiento de entornos laborales igualitarios, a través de instancias de trabajo intersectoriales con organismos públicos y entidades privadas para mejorar el acceso y las condiciones de empleabilidad de las mujeres y el reconocimiento de las responsabilidades de cuidado que tienen a cargo las y los trabajadores. En este sentido, la subsecretaria de Industria del Ministerio Julieta Loustau destacó el enfoque de género en el programa de parques industriales. "Se le dio prioridad de los aportes no reembolsables a parques que promueven políticas y obras especificas para reducir la brecha. Aquellos que incluían dentro de sus obras algunas relacionadas a las tareas de cuidado como construcción de espacios de guardería, salas de lactancia, centros de capacitación pudieron no abonar la contraparte local necesaria para llegar a los aportes no reembolsables", detalló la funcionaria.

- Desarrollo profesional de mujeres y diversidades, a través de estímulos a la contratación, capacitación y desarrollo del plan de carrera profesional de mujeres. Un ejemplo es la reciente modificación de la ley de economía del conocimiento, que ofrece un incentivo adicional de 10 puntos por sobre el que da la ley de contribuciones patronales a aquellas empresas que contraten mujeres y disidencias en un sector sumamente masculinizado en el que apenas el 12 por ciento de las mujeres que estudian sistemas o informática se terminan graduando. "Solo 2 de cada 10 apps fueron desarrolladas por mujeres, pero apostamos por la capacitación y formación como dinamizador de la igualdad de oportunidades", explica María Apólito, Subsecretaria de Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo.

- Erradicación de las violencias por razones de genero. La Secretaría de Comercio Interior cueta con una figura de consumidores "hipervulnerables" para algunas diversidades o minorías. "Como consumidores somos vulnerables, pero por ser mujeres esos derechos se ven aún más vulnerados", explicó Paula Español, la Secretaria de Comercio Interior. Desde la Secretaría también realizan un seguimiento de publicidades para que no tengan contenido sexista, además de que no tengan contenido engañoso.

- Inclusión financiera con perspectiva de genero, a través de programas de financiamiento directo, subsidios de tasa y garantías para pymes dirigido a mujeres.

- Capacitación para promover igualdad de género. La sensibilización y formación de los diversos actores del entramado productivo y de los equipos técnicos del ministerio.

- Producción e información sobre desarrollo productivo con política de género, tanto en término de diagnóstico como de las buenas prácticas y experiencias de implementación de políticas con enfoque de género. Un ejemplo son los informes del CEP XXI o de la Sepyme con enfoque de género.

Luego de que cada una de las áreas del ministerio anunció las políticas diseñadas para mitigar las desigualdades, el panel de cierre estuvo a cargo de la vicejefa de Gabinete de Ministros, Cecilia Todesca; y las secretarias Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani.

Las funcionarias destacaron la importancia del ministerio como impulsor de la reducción de la brecha de género en le sector privado: "Estas acciones que se plantean desde el Ministerio de Desarrollo Productivo tienen que ver con salir a remover los obstáculos de la desigualdad. Y cuando el Estado se pone a desarrollar políticas de forma inteligente, estudiando y analizando sirve mucho. Las desigualdades nos cruzan a todas las mujeres y estas políticas son también en honor a esas que no llegaron”, cerró Ibarra.