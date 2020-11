Una guía con lo mejor de Disney +

Disney + es una renovación completa para el club de Mickey Mouse. La llegada de nuevos socios implicó ampliar, remodelar y modernizar sus instalaciones. Le sacó lustre al sector de vitalicios (hay lugar para los “signature” de la firma como Bambi, La Sirenita y Peter Pan, entre otros), mantiene su pátina familiar e infantil con toda la producción de sus canales de cable y cuenta con muchísimos rincones por explorar. Aquí una guía para escarbar como un ratón en Disney +.



Disney

*Fantasía: El arribo de Disney + sucede a pocos días del cumpleaños número ochenta de uno de sus mayores clásicos. El largometraje experimental -despreciado en su momento- consta de ocho piezas animadas con música clásica (Dukas; Stravisnky; Tchaikovsky, entre otros). También estará disponible Fantasía 2000, la reversión y secuela de 1999 que contó con participaciones de Steve Martin, James Earl Jones y Quincy Jones. Y la ironía de ver a Mickey de brujo poniendo a trabajar a todas las escobas a su favor.

* La dama y el vagabundo: Un fideo que se acorta, una canzonetta italiana y el beso entre una cocker spaniel y un perro callejero. La emblemática escena vuelve en formato de live action. Recurso que cuenta con más detractores que defensores por cuestiones ligadas al abuso de nostalgia y su alta fidelidad (también están las versiones de Aladdin, El libro de la selva, El rey león, La bella y la bestia y La Cenicienta). Vale darle play para escuchar la voz de Sam “bigote” Elliot como un can de pedigree auténtico.

* Mulan: Este retelling de la guerrera asiática fue dirigido por Niki Caro (Jinete de ballenas). La realizadora usa la pantalla como un lienzo de pura poesía y sonoridad oriental. Iba a estrenarse en cines pero la pandemia alteró los planes. Mucho color, batallas acrobáticas y un claro mensaje de empoderamiento femenino. Las críticas fueron contrapuestas: loas por su confección o la hoguera por el uso del CGI. Llega el 4 de diciembre.



*Stargirl: Un chico introvertido se enamora de una chica excéntrica que toca el ukelele y altera las cosas en un secundario de Arizona. O como Disney también puede incursionar en las coming of age de espíritu agridulce. La película está basada en un bestseller de Jerry Spinelly.

*Sociedad secreta de hijos reales: Hay una nueva clase de princesa Disney. Sam (Peyton Elizabeth Lee) no sólo posee sangre azul. Al ser la segunda en la línea sucesoria al trono tiene gen de superheroína. Y de ahí la justificación para el título y la aventura en la que se embarcan “princesas y príncipes que no son tan típicos pero muy divertidos de ver”, según la protagonista. “Quería hacer era hacer algo que se sintiera único, identificable, arraigado y realmente moderno”, expresó su directora Anna Mastro.

*High School Musical: la serie: Canciones, bailes, puestas de teatro de una secundaria y referencias múltiples a la historia que convirtió a Zac Efron en el sueño mimado de la generación Z. Son diez episodios

*Togo: Atravesar Alaska en cinco días y medio hasta el confín de la tundra. Esa fue la proeza que llevó a cabo Leonhard Seppala en 1925 junto a su manada de perros. Por delante iba el can que le da nombre a la cinta. La película toca todas las claves del género de amor perruno. Está protagonizada por Willem Dafoe.

*Howard: Vida y música: El documental repasa la vida y obra del hombre que compuso las melodías de Disney (La Sirenita, La bella y la bestia) y concibió la pérfida La Tiendita del Horror.

*Hamilton: Lin-Manuel Miranda es el responsable del último gran fenómeno de Broadway. El actor y compositor pergeñó un musical acerca de uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Es un fresco de hip hop, jazz, R&B, baile y mucha épica. Este live show ubica al espectador en el centro de las tablas entre gritos de independencia, coreografías exactas y tonadas perfectas.

*The Imagineering Story: La leyenda asegura que la República de los Niños platense sirvió de inspiración para que Walt Disney concretara el último sueño en vida. La serie documental no echa luz sobre dicha cuestión pero permite una inspección a la ingeniería y el diseño de sus parques de diversiones.

Star Wars

*The Mandalorian: La serie de Jon Favreau elevó el mito de la fábula de LucasFilms con la fuerza de un jedi en estado alfa. Desde el martes podrán verse su primera temporada y los dos primeros episodios de la actual (el resto se estrenará cada viernes). Y para los insaciables de Baby Yoda, hay buenas nuevas con Disney Gallery: The Mandalorian, la entrega explora el detrás de escena de la historia sobre el bandolero espacial. A su vez estarán disponibles todas las películas de la saga junto con la animación The Clone Wars. En una galaxia no muy lejana arribarían los spin offs sobre Cassian Andor y Obi-Wan Kenobi.

National Geographic

*El mundo según Jeff Goldblum: El actor de Jurassic Park se deja llevar por el asombro objetos cotidianos (zapatillas, helados, cosméticos). Sus doce episodios indagan en las maravillas modernas. Un metro con noventa y cuatro centímetros de pura curiosidad.

*The Right Stuff: La biblioteca contará con productos exclusivos de NatGeo. Uno de ellos es esta adaptación seriada de la obra de Tom Wolfe sobre los incipientes días de la NASA. Más específicamente los Mercury 7, su primer equipo de astronautas. Está producida por Leonardo Di Caprio.

Marvel

*WandaVision: Elizabeth Olsen y Paul Bettany repiten con sus personajes de la saga Avengers. La sorpresa es el formato que sirve de trampolín. Presenta a Wanda Maximoff y Vision en una sitcom de los ’50 hasta que la gema de la mente comience a realizar su trabajo. De los suburbios a salvar el universo. Estrena el 15 de enero. En los primeros meses de 2021 llegarían las otras dos series del Universo Cinematográfico Marvel: Falcon y el Soldado del Invierno y Loki.

*Marvel’s 616: El número de tres cifras refiere al universo paralelo de la usina creada por Stan Lee. Esta antología de ocho episodios invita a recorrer el lugar donde se generaron sus historias y personajes. Cada episodio está dedicado a los cráneos detrás de los comics que hoy mandan en la cultura popular y significan el sueño húmedo de un geek. Estrena en enero de 2021. También estarán todas las películas del MCU y algunas de las series de televisión clásicas de la compañía, incluidas X-Men y Marvel’s Runaways.

Pixar

* Soul: El largometraje número 23 de la lamparita tendrá como protagonista a Joe Gardner, mejor dicho, al alma de este profesor de secundaria amante del jazz. Su espíritu emprende un viaje por varios planos existenciales hasta alcanzar el nirvana personal y musical. Jamie Foxx, Tina Fey y Graham Norton se encargaron de las voces. El soundtrack estuvo a cargo de Trent Reznor. Se estrena el 25 de diciembre. Vayan tallando su nombre para el próximo Oscar.

*Pixar en la vida real: ¿Eso que cruza la calle es Wall-E? ¿El velocísimo Dash interactuando con personas? ¿Un panel que controla intensamente las emociones y la gente puede toquetearlo? Cruzar a sus personajes e iconografías con la cámara oculta urbana. De eso se trata esta serie.

*Sparkshorts: Además de los largometrajes y cortos de Pixar, habrá lugar para su colección de proyectos inéditos. También para Forky pregunta, una colección protagonizada por el personaje de Toy Story 4. El tenedor de plástico quiere respuestas a grandes preguntas de la humanidad. ¿Qué es el amor?, ¿el tiempo?, ¿la amistad?... ¿y el queso?





Y hay +

* Phineas & Ferb, la película: Candance contra el universo: La hermana mayor de los genios inventores es secuestrada por unos alienígenas. ¿Tendrá su revancha la niña a la que nadie le cree? Se anotan en el viaje Perry el ornitorrinco y el Dr. Doofenshmirtz.

* Los Simpsons: Los de Springfield también estarán en Disney + con algunas temporadas, cortos exclusivos y hasta la película donde la familia amarilla parodiaba a cierta empresa comandada por un ratón.