Coronavirus en Uruguay: preparan medidas para frenar el aumento de contagios

Con los casos de coronavirus en alza en Montevideo y Canelones, las autoridades de Uruguay preparan una batería de medidas para hacer frente a la pandemia. Esta semana, el Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció que se aumentará la capacidad de testeos, se contratarán más rastreadores y se trabajará junto a los intendentes y los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed) del área metropolitana.

El país que fue puesto como ejemplo por la oposición argentina en cuanto al manejo de la pandemia, caracterizado al igual que Suecia por un confinamiento mucho más laxo que en el resto del mundo, comenzó a registrar un ascenso de casos en Montevideo, con 435 contagios, y en Canelones, con 95.

Por ese motivo, esta semana se reunieron el presidente Luis Lacalle Pou, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas y el subsecretario, José Luis Satdjian. Luego de dialogar con laboratorios y mutualistas, Salinas y Satdjian pidieron a las instituciones triplicar la capacidad de los testeos.

Durante la conferencia posterior a la reunión, sin embargo, el ministro de Salud prefirió no dar las cifras exactas que esperan alcanzar con las nuevas disposiciones. "No quiero quedar rehén nuevamente de las garras del periodismo", expresó, en referencia a las promesas que hicieron al inicio de la pandemia, cuando dijeron que en la primera semana de abril se llegaría a los 1000 test diarios, hecho que no ocurrió.

Ante ese requerimiento, informó el diario El País, el mutualismo respondió con reparos: aunque advierten que sí hay capacidad para aumentar la capacidad de testeo, creen que aún no están en condiciones de llevar adelante lo que piden las autoridades porque todavía esperan por el cobro de los exámenes realizados en los últimos meses.

El coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario, (GACH), Rafael Radi, había señalado a ese diario uruguayo días antes que si los casos "siguen subiendo, se van a necesitar 6000, 7000 u 8000" test diarios, para lo cual se deberían "armar más laboratorios".

"Te lleva entre 60 y 90 días armar una nueva unidad. Las capacidades de testeo ahora están muy bien, y tenemos test en exceso para lo de hoy. Pero en la medida que entre gente del exterior... Por eso decimos que el ingreso del exterior debe ser planificado. Si un mismo día nos llegan 20 mil personas, no tenemos forma de testearlos: ahí hay un primer cuello de botella. Yo diría que la capacidad de hoy es razonable y sólida para la realidad actual", había dicho Radi.

El presidente de Uruguay, en tanto, sigue firme con la política de aperturas que mantuvo desde el inicio de la pandemia. "Uruguay está en actividad plena, como pocos países del mundo y desde hace mucho tiempo. Abrir la sociedad implicaba la posibilidad de más contagios", señaló Lacalle Pou, tras el acto en la ciudad de Montevideo por el aniversario de la Armada Nacional.

"Si la apertura de la sociedad al mismo tiempo cuenta con la prevención personal y la solidaridad de los uruguayos, no va a haber mayores problemas. De hecho, en esta segunda ola de coronavirus en el mundo, Uruguay viene con casos restringidos", sostuvo.

Tres líneas de acción

Según informó en una conferencia de prensa el ministro de Salud, se propusieron tres líneas de acción. La primera consistirá, justamente, en un "incremento significativo de la capacidad de testeo para estar un paso adelante en esta batalla". En Uruguay, actualmente, se pueden llegar a realizar hasta 4.600 testeos al día.

La segunda es la confirmación de un anuncio que realizó él mismo la semana pasada al señalar que se contratarán 40 rastreadores más para alcanzar un total de 114 . Además, el funcionario aseguró tener bajo la manga dos planes más de aumento de rastreadores por si "se ve en algún momento desbordada" la capacidad. "Esto requiere contratos de personas especializadas, computadoras, lugares físicos, recursos materiales", detalló.

Por último, Salinas anunció como tercera medida el trabajo conjunto con los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Montevideo y Canelones, reuniones que se llevarán a cabo este miércoles y jueves, respectivamente.

Reducir los círculos de contacto social

Según el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) de Uruguay, el día lunes se detectaron en el país 74 nuevos casos, de los cuales 46 son de Montevideo, 13 de Canelones, 7 de Rivera, 5 de Cerro Largo, 1 de Maldonado, 1 de Soriano y 1 de Tacuarembó. Además, se informó un récord de casos activos (753) y se constató la muerte de dos personas, dos hombres de 82 y 89 años de Montevideo.

El informe del Sinae incluyó, nuevamente, el pedido de las autoridades sanitarias de reducir "los círculos de contacto social y el tiempo de las reuniones", además del "uso permanente de tapabocas, distanciamiento físico, ventilación e higiene".

Este martes, el presidente Lacalle Pou llegará a Melo para conocer las medidas dispuestas tras el brote de la semana pasada. El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, estuvo el lunes en esa ciudad y alertó sobre la gran cantidad de casos de covid-19 en la capital.

"Se va para arriba de una manera impresionante", dijo el funcionario, quien destacó la forma "rápida y profesional" con la que actuó el Hospital de Melo, que desde este lunes tiene la capacidad de procesar 300 test de PCR diarios, gracias al equipamiento que recibió.