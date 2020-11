El ex presidente Mauricio Macri fue invitado a formar parte del Club de Madrid, un foro de ex mandatarios que cuenta con 112 integrantes, entre los que están José María Aznar, de España; Sebastián Piñera, de Chile; y Vicente Fox, de México, todos buenos amigos de Macri. Al grupo, no obstante, también pertenecen Bill Clinton y Mijail Gorbachov, entre otros referentes internacionales. Macri viene aprovechando cada oportunidad para volver a posicionarse en la agenda pública y esta no será la excepción: aceptará el convite y designará a un hombre de su confianza para que siga las relaciones con el Club.



El Club de Madrid se define como un foro de ex mandatarios que tiene el objetivo de “fortalecer el liderazgo y las instituciones democráticas, necesarias para el progreso de las sociedades, el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos”. Además, según su sitio web, “promueve el consenso hacia el cambio positivo entre actores políticos y sociales clave, apoyando procesos de transición y consolidación democráticas en la región de Oriente Medio, el Cuerno de África, así como en Bolivia, Haití, Kirguistán, Myanmar, Serbia, Sudáfrica y Timor Oriental”. También trabajan sobre la "prevención del extremismo violento, gobernanza global y cambio climático, entre otros”.

El foro Incluye al último mandatario de la Unión Soviética y a un ex presidente demócrata de los EE.UU. También a Felipe González (España), Michelle Bachelet (Chile), Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Julio María Sanguinetti (Uruguay), Belisario Betancour (Colombia), Ricardo Lagos (Chile), Romano Prodi (Italia), Felipe Calderón (México), Horst Köhler (Alemania), José Luis Rodríguez Zapatero (España), por solo mencionar a algunos de los 112 integrantes.

Macri recibió el martes por la mañana una carta con la invitación, que vino con la firma del ex presidente esloveno Danilo Türk. No solo el ex presidente argentino tiene resuelto aceptar, sino que ya tiene al hombre para este trabajo: Fulvio Pompeo, ex secretario de Relaciones Estratégicas en el gobierno de Cambiemos y desde siempre el encargado de las relaciones internacionales del PRO. Fue, durante los años de Macri como presidente, una suerte de canciller en las sombras.



La carta que recibió Macri lo llena de flores. “Su experiencia como jefe de gobierno de Buenos Aires, miembro del Parlamento y, por supuesto, como presidente de Argentina enriquecería enormemente nuestra organización y nuestra capacidad para seguir fortaleciendo la democracia, los valores democráticos y liderazgo en el contexto particularmente desafiante e incierto de hoy”. No hace ninguna mención a la crisis económica con la que terminó su gobierno. Además, Macri sacó a relucir un dato: es el segundo ex presidente argentino en integrar el Club de Madrid. El primero fue Raúl Alfonsín, incorporado en 2002.



El Club de Madrid fue creado en octubre de 2001, durante una reunión de 35 presidentes y primeros ministros que le dieron forma a esta organización. Su titular, Türk, sostuvo en diversos reportajes que "algunas veces el populismo es otro nombre de un mal nacionalismo que viene del pasado y está renaciendo en sitios como Italia, Hungríay hay que buscar alternativas”. Y también: "El régimen en Venezuela está implicado en narcotráfico, delincuencia, con todo tipo de patologías sociales". Quizás por eso lo fueron a buscar a Macri.