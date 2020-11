Perú: no habrá impunidad

"No habrá impunidad." Es lo que prometió la fiscal general Zoraida Avalos luego de recibir las denuncias de organizaciones de derechos humanos por homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones contra lxs manifestantes que la semana pasada se movilizaron para repudiar la corrupción e impedir que Manuel Merino asumiera la presidencia del país, y tras confirmarse que Inti Sotelo, de 24 años, y Jack Pintado, de 22, fueron asesinados por policías durante las protestas que encabezaron lxs jóvenes y adolescentes de la Generación del Bicentenario. “Tocaron a quienes no debían tocar, golpearon a quienes no debían golpear", publicaron en las redes lxs protagonistas de una de las más grandes protestas a nivel nacional. "Se metieron con la generación equivocada, una generación cansada de abusos. Una generación en la que ninguno quería hablar de política. Ante tanto maltrato, hoy nos sumamos a la voz de protesta."



ESPAÑA

Cupo trans cero

El 80 por ciento de las mujeres trans están excluidas del mundo laboral: en caso de acceder a un trabajo, éste será de carácter precario, de limpieza o de cuidados, y la mayoría termina en empleos feminizados o recibe ofertas para ejercer la prostitución, denunció la organización Médicos del Mundo Cataluña en la campaña #QueNoTeBrillenLosPrejuicios. “Una mayor presencia en el mundo laboral ayudaría a normalizar la situación y nos daría una mayor visibilidad social”, explicó a EFE la activista trans Violet Ferrer, quien participa en la campaña que se prolongará hasta el 1° de mayo de 2021.

BRASIL

Se vienen lxs Sub-40

Este 29 de noviembre, de cara a la segunda vuelta de las elecciones municipales, la “nueva izquierda Sub-40” se resignifica en las candidaturas de Marilia Arraes (PT), con grandes chances de llegar a la intendencia de Recife; de Guilherme Boulos (PSOL) por San Pablo, y de Manuela D´Avila (PCdoB), en Porto Alegre. Mientras que en Santa Ana do Livramento resultó segunda Mari Machado (PSB), detrás de la demócrata Ana Tarouco. En Yaguarón ganó Falvio Telis, del MDB, quedando en segundo lugar la candidata del PT, Maria da Graça.