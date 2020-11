Vicentin: más indicios de fuga y vaciamiento

La comisión de seguimiento de Vicentin nombrada por la cámara santafesina de diputados concluyó en que "hay indicios del envío de dinero a guaridas fiscales", que hubo "maniobras de estafas y desbaratamiento de derechos acordados en contra de bancos extranjeros y productores locales", informó que la justicia federal de Rosario analiza pedir el embargo de 22 inmuebles pertenecientes a ex directivos de la empresa y que, en el ejercicio de sus actividades durante el año 2019, Vicentin obtuvo ganancias por 847 millones de dólares que no fueron reflejadas en el balance del año que, tardíamente, presentó en octubre de este año (hace apenas cuarenta días).

Estas son algunas de las irregularidades, entre muchas otras, que la comisión detectó tras un rastreo entre los principales actores vinculados a los procesos legales y económicos que atraviesa Vicentin, que aún se encuentra dentro del concurso de acreedores y con destino incierto. Más incierto aun, es el destino de la deuda de Vicentin con sus acreedores, que según la cifra post verificación judicial asciende a 1341 millones de u$s, de los cuales el Banco Nación es el acreedor principal, por más de 300 millones.

"Vicentin es al macrismo lo que fue el frigorífico Swift a la década infame con el negociado de las carnes", expresó el diputado provincial Carlos del Frade, miembro de la comisión de seguimiento, al presentar el informe. "Vicentin es la expresión de un gobierno que privilegió la financiarización de la economía, la filosofía del casino. Así como en la primera mitad del siglo pasado, Swift representó el negociado de las carnes denunciado por Lisandro de la Torre, Vicentin representa al macrismo, y la figura del jefe de esa asociación ilícita para robarle al pueblo argentino, es el ex presidente Mauricio Macri", disparó el legislador.

Recordó que entre agosto de 2019 y diciembre de ese mismo año, últimas semanas del gobierno de Macri, Vicentin retiró en préstamos del Banco Nación y extracción de fondos de la cuenta que operaba como garantía de esos créditos, un total de 795 millones de dólares. "Lo sacaron del banco y lo hicieron posible 27 personas: 8 directivos de Vicentin y 19 funcionarios, entre los responsables del Banco Nación y del Banco Central que autorizaron esos retiros; y eso sólo se pudo hacer conn la complicidad del presidente de la Nación", detalló Del Frade. "Y se lo llevaron a partir de esa doble vida que empezó a construir Vicentin en el Uruguay, con el holding VFG, Vicentin Family Group, que fue llevándose el control de las empresas para dejar aquí esa cáscara vacía que está en el concurso de acreedores, Vicentin SAIC".

En el transcurso de su tarea, la comisión legislativa mantuvo reuniones con los actores del proceso Vicentin en distintos ámbitos: el juez y los síndicos del concurso comercial, magistrados y fiscales al frente de las causas penales, investigadores que elaboraron informes para el Banco Nación. De esto estos encuentros, obtuvieron documentación que revela los siguientes datos:

*El juez comercial Fabian Lorenzini les informó que a la deuda verificada originalmente de 99.344 millones de pesos (al 31 de diciembre pasado) se sumaron otros 33.605 millones. En divisas, el total acumulado equivale a 1341 millones de dólares. Por otra parte, de los 2.638 acreedores informados inicialmente por Vicentin, "existen al presente 1.733, es decir 905 menos que la cifra original".

*El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, informó que investiga una causa sobre el destino de un pagaré al Banco Nación de cinco millones de dólares, como también una serie de facturas “truchas” remitidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y que decidió el embargo preventivo de 22 propiedades, entre campos e inmuebles de los directores que aparecen firmando el pagaré al Banco Nación.

*Informe de los economistas Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti para el Banco Nación: de acuerdo a sus investigaciones, Vicentín ganó 847 millones de dólares en 2019. En los años anteriores, u$s 525 millones en 2018; u$s 158 millones en 2017; y 285 millones en 2016. Apuntaron que el patrimonio neto de Vicentín SAIC era de u$s 1220 millones de dólares en julio de 2019, cuando presentó un informe de estados contables ante la banca extranjera. Sin embargo, pasó a ser negativo pocos meses después, cuando se declaró en default y se presentó en concurso.

*Entrevista con el fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum: informó que está investigando el potencial delito de lavado de activos y que ya se dispusieron distintas medidas tendientes a recopilar la necesaria información al respecto. Que hay indicios del envío del dinero a lo que definió como “guaridas fiscales” como las Bahamas, las Islas Vírgenes y ciertos lugares de Estados Unidos.