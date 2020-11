Inevitables

TEATRO

El regreso del disco de oro…

…del Voyager 1. Cuatro obras de Mariana Chaud se iban a montar durante este año en el Teatro Sarmiento como parte de una retrospectiva: Sigo mintiendo (2004), Elhecho (2005), Budín inglés (2006) y Ubú patagónico (2014). Cada una de ellas sería una nueva versión: aunque rija el más preciso criterio documental, la apropiación, el acercamiento y, sobre todo, la materialidad, son nuevas. Esta produccion audiovisual –dentro del ciclo Modos Híbridos, que repasa obras programadas y que no se pudieron realizar por la pandemia– fue creada sobre aquellas piezas, pero reversionándolas en un sentido más radical. Por un lado, porque son escenas, fragmentos y no la totalidad. Por otra parte, porque el enfoque es otro, las herramientas para contarla son otras y el resultado genera un nuevo sentido. Con Marina Bellati, Maitina De Marco, Marcos Ferrante, Santiago Gobernori, Verónica Hassan, Walter Jakob, Nicolás Levin, Laura López Moyano, Marta Lubos, Laura Paredes, Valeria Roldán, Lalo Rotavería y Fernando Tur.

Disponible a través de la plataforma Vivamos Cultura y la web del Complejo Teatral Buenos Aires. Gratis.

Después de nosotros

Juan y Andrea fueron pareja y fruto de su relación nació Federico, que tiene 22 años y un retraso madurativo. La vida se fue construyendo día a día, superando obstáculos. Todo parece estar bien hasta que a partir de un hecho cotidiano Juan se pregunta: “¿Quién cuidará a nuestro hijo después de nosotros?”, desencadenando un replanteo familiar profundo y conmovedor. Obra de Julio Chávez y Camila Mansilla, dirigida por Daniel Barone. Con Julio Chávez, Alejandra Flechner, María Rosa Fugazot, Matías Recalt y Mariano Muso.

Miércoles a domingo, a las 20:30, en el Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660. Entrada: $1500.

MÚSICA

Fábula

Tan psicodélico como bailable, navegando entre el dream pop, el pop barroco y el tropicalismo brasileño, el platense Juan Irio presenta su nuevo disco solista, el cuarto de una carrera que ha recorrido principalmente como parte de bandas como Plupart, Thes Siniestros y, actualmente, El Estrellero. Fábula reune un puñado de canciones festivas en las que Irio elige despojarse de la introspección de su trabajos anteriores para conectarse con un tipo de canción con tintes críticos, aunque orientada a la pista de baile. Se trata de un disco voluptuoso, concebido bajo la producción de su colega Baro (Fus Delei, Peces Raros), que intenta transformar el derrotero político de una época –su opresión y su sufrimiento–, en un evento enérgico, tan reflexivo como lúdico. Grabado entre mayo y octubre en La Plata, con arte de tapa de Juan Fuji, entre sus invitados figuran Antonia Navarro, Lautaro Barceló (El Estrellero), Elena Radiciotti (Isla Mujeres), Renata Di Croce y SantiagoSantiago.

Miniaturismo

Una melodía repetitiva de piano registrada en un antiguo grabador a cinta es el origen de este lanzamiento de Mariano Esaín, más conocido como Manza, integrante de Flopa Manza Minimal, y líder de bandas como Menos Que Cero o Valle de Muñecas. Alejándose de aquellos sonidos grupales, para su primer trabajo como solista Manza se sumerge en texturas complejas y melodías simples, ruidos y sonidos superpuestos, que están siempre al borde de quebrarse, desafinarse o degradarse. Acompañado por un video realizado por Federico Pérez Lozada (que se puede ver por YouTube), “Miniaturismo” es una ventana a nuevos paisajes sonoros que se replicarán durante todo el verano, en una serie de estrenos anticipados por el sello Fuego Amigo.

ONLINE

No Man’s Land

La guerra civil siria, iniciada hace casi una década, ha sido el tema central de una gran cantidad de producciones audiovisuales en el terreno del documental y la ficción, tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Esta producción original de Hulu –disponible desde hoy en la plataforma Starzplay– narra los desesperados intentos de un joven ingeniero francés por hallar en territorio minado a su hermana, presuntamente asesinada en un atentado terrorista, luego de verla fugazmente en un informe noticioso. Antoine une esfuerzos con un grupo de guerrilleras kurdas –toda una institución en la resistencia ante el ISIS– y una docena de colaboradores llegados de diversas regiones del mundo. A mitad de camino entre el drama político y el thriller con toques bélicos, la miniserie en ocho episodios creada por Amit Cohen (False Flag) es, según sus palabras, “una historia sobre los personajes. La parte social proviene de sus historias personales ¿Qué hace que una persona pelee en una guerra ajena?”.

The Crown

Favorita entre muchos seriófilos empedernidos, la cuarta temporada de la serie creada por Pete Morgan ya puede verse en Netflix. Centrada como siempre en el reinado de Elizabeth II (Olivia Colman), el período histórico cubierto por esta S04 recorre los dificultosos años 80 e incluye como trasfondo, lógicamente, la Guerra de Malvinas. Los personajes secundarios más destacados incluyen a Margaret Thatcher y también a Diana, la princesa de Gales, cuya muerte temprana la transformaría en un mito. Regresan al reparto Helena Bonham Carter y Tobias Menzies y se suma Tom Byrne como el príncipe Andrés, al tiempo que la gran Gillian Anderson estuvo a cargo la encarnación de la temida Dama de hierro británica.

CINE

Festival de Mar del Plata

Este año no habrá olas ni viento, pero sí muchas películas en la (inevitablemente) virtual 35° edición del Festival de MDQ, que comenzó ayer y seguirá hasta el domingo 29 en mardelplatafilmfest.com. Los programadores optaron por mantener todas las competencias más relevantes, con un promedio de diez títulos por sección, más allá de ofrecer los habituales panoramas del cine nacional e internacional. Además de un homenaje a Fernando “Pino Solanas”, el evento presentará las nuevas películas de realizadores como Hong Sang-soo (The Woman Who Ran, foto), Eugène Green, Nicolás Pereda, Luis López Carrasco, Sion Sono y Matías Piñeiro, entre muchos otros. Además de las películas, podrá accederse a una buena cantidad de mesas redondas y charlas con realizadores, entre ellos el mismísimo Walter Hill. Importante: todas las funciones son gratuitas y podrán apreciarse a lo largo y a lo ancho del país. Un verdadero festival de la resistencia, a la espera del regreso a la rambla.

La vida ante sí

La tercera película del realizador Edoardo Ponti –hijo del legendario productor Carlo Ponti y de la diva italiana Sophia Loren– es la segunda adaptación de la novela La vida por delante, del escritor Romain Gary. La propia Loren es la encargada de darle vida a Madame Rosa, una exprostituta de origen judío cuya vida cotidiana está aplicada a la crianza de niños ajenos, en su mayoría hijos de mujeres dedicadas al trabajo sexual. El trauma de Auschwitz vuelve una y otra vez a su mente, al tiempo que intenta encauzar la vida de un joven de origen senegalés, inmerso en el negocio de las drogas a pesar de su tierna edad. Con 86 años, la Loren vuelve a la pantalla luego de un descanso de una década.

TV

La niña de la selva

“En lo profundo de la jungla de Papúa Occidental vive una tribu, los fayu, que no tienen contacto con el mundo exterior y cuyo idioma nunca ha sido descifrado”. Así comienza la sinopsis oficial de esta miniserie alemana que la señal Europa Europa está emitiendo en horario central. La protagonista es Sabine, una niña de ocho años cuyo padre es un lingüista abocado a desentrañar los misterios de ese lenguaje y que, para ello, se muda con su familia a un remoto lugar en lo profundo de la selva. La historia se basa en las memorias reales de la escritora Sabine Kuegler, publicadas en forma de libro bajo el título Dschungelkind. La miniserie es una versión extendida del largometraje homónimo de 2011, dirigido por Roland Suso Richter y protagonizado por Thomas Kretschmann y Nadja Uhl (Brigadas rojas). Un relato que recupera los placeres de los relatos de aventuras al tiempo que ilumina las diferencias culturales y la posibilidad de la comprensión mutua.

Jueves a las 22, por Europa Europa.

His Dark Materials

Continúan los relatos fantásticos basados en la trilogía de novelas de Philip Pullman, conocida como La materia oscura. Esta segunda temporada será ligeramente más corta: la llegada de la pandemia de covid19 en el mes de marzo forzó a los productores a entregar apenas siete episodios, uno menos de los planeados originalmente. La historia sigue acompañando a un grupo de humanos en un universo paralelo en el cual cada uno de ellos está acompañado por un daimonion. En el S02E01, Pan y la joven huérfana Lyra se encuentran en la “Ciudad en el cielo” después de atravesar un portal hacia otro mundo, punto de partida para nuevas aventuras destinadas a toda la familia.

Domingos a las 20, por HBO Family.