Otras voces

Trans. La Secretaria de Estado de Igualdad y Género de Santa fe conjuntamente con activistas de la región y Comunidad Trans, invitan al conversatorio por el día Internacional de la Memoria Trans que se desarrollará hoy, viernes 20 de noviembre, a las 17. Se abordarán las experiencias en torno al concepto de memoria desde diferentes miradas, la reparación histórica y el recorrido en la construcción del Archivo de Memorias de las Identidades Travesti-Trans de Rosario, Santa Fe de la mano de sus protagonistas. Con Marcia Echenique, Carina Santa Cruz, Máxima Salazar, Fabiana González y Sebastián Martínez. Modera Julia Moscatelli. Actividad virtual vía meet acceso libre y gratuito: meet.google.com/yft-jyfs-gui

Pacto. El Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario ha sido aceptado por Naciones Unidas como institución participante del “Pacto Global”, la iniciativa de responsabilidad corporativa más importante del mundo, que busca promover a través de diversos principios universales, tales como Derechos Humanos, Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción, una economía sostenible e inclusiva.

Gratuito. Los Trabajadores Químicos de Rosario festejan su dia el 24 de septiembre y tradicionalmente el gremio que los nuclea --a modo de celebración-- sortea un bono gratuito con múltiples premios, como heladeras, lavarropas, licuadora, tostadora, exprimidor eléctrico, frazada térmica y secador de Pelo. Este año, dicha celebración pasó al sábado 19 de diciembre debido a la pandemia de COVID-19. El sorteo se realizará por la Lotería ciudad nocturna y los bonos se entregarán en las distintas empresas en forma personal.

Sangre. El próximo martes 24 de noviembre, de 9 a 12, se realizará una nueva jornada de donación de sangre en centros de salud municipales. En este caso, en República Árabe Unida 2247. Para donar es necesario solicitar un turno previamente. Algunos de los requisitos son tener buena salud (no estar bajo tratamiento médico, no estar resfriado o enfermo, etc.) y tener entre 18 y 65 años de edad, como así también pesar 50 kilos como mínimo, no padecer enfermedades infectocontagiosas. Quienes estén interesados en donar, pueden pedir el turno por la web, en este link.