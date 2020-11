Si en Rosario funcionara la Casa de la Moneda el problema del transporte urbano de pasajeros se resolvería de inmediato. Esto se desprende de las declaraciones del intendente Pablo Javkin, al decir que si él tuviera la máquina de hacer dinero, resolvería el tema.



¿Es esa una respuesta para semejante problema que padecen los rosarinos? ¿Es una manera de lavarse las manos o de reconocer que no tienen idea de cómo resolverlo?

Repetir en los últimos 6-7 meses que todo se debe a la merma en la cantidad de pasajeros por la pandemia que sufrimos tampoco es nuevo.

Declarar que el problema son los subsidios no llegan de la Nación, y que son los más abultados, tampoco contribuye a esclarecer nada.

De la parte empresarial no se habla, pregunto: ¿los empresarios (dueños de las empresas) no ponen un peso? ¿todo se mantiene con subsidios locales, provinciales y nacionales?

Estamos frente a un verdadero intríngulis del que son presa los usuarios, la gente de trabajo, los de a pie… de los que nadie se ocupa en realidad y son los que cargan con los gastos que implica moverse en taxis, remises, bicicletas o el medio que sea, excepto el colectivo.

Da pena escuchar argumentos de tan escasa calidad, de corta mira y de poco conocimiento del tema en profundidad.

No se les cae una sola idea, no hacen una pobre propuesta, ni siquiera mala y por supuesto ninguna buena.

El problema para las autoridades del municipio no tiene perspectivas de solución, no saben qué hacer, una demostración más de la falta de ideas, iniciativas, innovación, no se les ocurre nada.

Están para resolver, están para mejorar, están para gobernar para todos los rosarinos… sin embargo ante cuestiones de fundamental importancia se les nota el escaso compromiso con la solución de los temas que más sufren los ciudadanos.

Hector Marinangeli