"Voy a cumplir el contrato"

"El retiro puede llegar en cualquier momento", asumió ayer la figura de Newell’s, Maxi Rodríguez. Aunque el ídolo rojinegro aclaró que su objetivo es jugar el año que viene: "Tengo contrato hasta junio de 2021 y lo voy a cumplir, di mi palabra”, confió. Con 40 años próximos a cumplir, la Fiera se prepara para hacer frente a una pretemporada singular el mes que viene y a un año que tendrá competencia desde enero y Copa Sudamericana para los leprosos. “Me pone muy contento ver a los chicos de divisiones inferiores surgir, nunca más tiene que pasar que vengan diez refuerzos en un mercado de pases. Los chicos me dan energía, me hacen sentir activo, y en algún momento se van a hacer cargo ellos de lo que armamos nosotros”, reflexionó Rodríguez.

Con entusiasmo intacto por jugar cada fin de semana y entrenar, la Fiera quedó en el centro de la atención por el reciente retiro de Fernando Gago y Javier Mascherano, de 34 y 36 años, respectivamente. Rodríguez cumplirá 40 años en enero y anticipó que con esa edad jugará, al menos, seis meses. "Di la palabra que hasta terminar el contrato me voy a quedar", subrayó. "Hoy me siento bien. Aún no definí que haré una vez que me retire. Me gustaría seguir ligado al fútbol y al club, pero no sé en qué momento. No pienso en ello, disfruto lo que queda. Primero, uno tiene que capacitarse y estar preparado", explicó la Fiera.

Si bien el ídolo no piensa en el retiro, sueña que el día que llegue el público le pueda regalar la última ovación: "Se extraña mucho a la gente, a ningún futbolista del mundo le gusta esto y tenemos que convivir con todo esto, esperemos que pase rápido y que el público pueda volver cuánto antes", apuntó.

Hoy Frank Kudelka prueba el equipo que el lunes recibirá a Talleres, con dudas sobre la presencias de Santiago Gentiletti e Ignacio Scocco.