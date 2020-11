Efemérides de hoy: qué pasó un 25 de noviembre  

En las efemérides del 25 de noviembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

● 1956. El pesista argentino Humberto Selvetti, que en los Juegos Olímpicos de Helsinki 52 había obtenido la medalla de bronce, protagoniza en la cita olímpica de Melbourne uno de los momentos más impresioanentes de esos Juegos y, acaso, de todo el olimpismo. Frente al gran candidato al oro, el norteamericano Paul Anderson, totaliza 500 kilos levantados (cuatro años atrás, el oro había sido en 460 kilos y él se llevó el bronce con 432, 5 kilos acumulados), y su rival totaliza la misma cantidad. El reglamento le da el primer lugar a Anderson, por pesar cinco kilos menos que el argentino.

● 1960. La dictadura de Rafael Trujillo asesina en la República Dominicana a las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, opositoras al régimen. El crimen causa un gran impacto en el país. Trujillo sería asesinado en mayo de 1961, lo que puso fin a una tiranía de 31 años. En recuerdo de las tres hermanas, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establecido por las Naciones Unidas.

● 1974. Muere Nick Drake. El cantautor inglés tenía 26 años. Acosado por la depresión, tuvo una sobredosis de amitriptilina, un antidepresivo, y nunca quedó claro si fue un intento de suicidio. Grabó tres discos de estudio: Five Leaves Left, Bryter Later y Pink Moon. Era reacio a tocar en vivo y a dar entrevistas. Después de su muerte se convirtió en un artista de culto.

● 1984. Con una participación del 70 por ciento, los argentinos vuelven a las urnas por primera vez desde la vuelta de la democracia. Lo hacen para el plebiscito no vinculante que convoca el gobierno de Raúl Alfonsín. El presidente radical logra el 82 por ciento de apoyo al Tratado de Paz y Amistad con Chile, que pondrá fin al litigio del Beagle, por el cual casi se desata una guerra en 1978. El tratado cede las islas Nueva, Picton y Lennox a Chile. Se otorgan derechos de navegación a los dos países. La Argentina se queda con la mayor parte de la Zona Económica Exclusiva proyectada hacia el Atlántico, al sureste del meridiano del Cabo de Hornos. Chile obtiene la totalidad de la plataforma continental de las islas y la mayor parte de la Zona Económica Exclusiva proyectada hacia el Atlántico al noreste del mismo meridiano. El Tratado se firmó en el Vaticano delante de Juan Pablo II. La campaña del plebiscito dejó imágenes como el debate por TV del canciller radical Dante Caputo y el senador peronista Vicente Saadi; y el acto en la cancha de Vélez que encabezó Alfonsín.

● 1984. Uruguay vuelve a la democracia con las primeras elecciones desde 1971. El candidato del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, se impone al Partido Nacional y al Frente Amplio. Su triunfo marca el fin de la dictadura iniciada en 1973 con el autogolpe del presidente colorado Juan María Bordaberry. Con la asunción de Sanguinetti, en marzo de 1985, se inicia un período democrático de alternancia entre partidos que sigue vigente.

● 1998. En su cumpleaños, Augusto Pinochet queda a un paso de la extradición a España desde Inglaterra. La Cámara de los Lores decide, por 3 votos contra 2, que el ex dictador chileno no tiene inmunidad como ex jefe de Estado y que por tanto el pedido de extradición del juez español Baltasar Garzón es competente. Pinochet había sido detenido el 16 de octubre. Logrará evitar la extradición y volver a Chile después de casi un año y medio, pero el fallo del día que cumplió 83 años abrió la puerta a la justicia global como señal de que los criminales de lesa humanidad pueden ser perseguidos lejos de los países donde se cometieron los delitos.

● 2005. A los 59 años muere George Best, uno de los jugadores más talentosos de la historia del fútbol. Nacido en Belfast, optó por jugar en la selección de Irlanda del Norte y no en la de Inglaterra, lo cual impidió verlo en Copas del Mundo. Brilló en el Manchester United y ganó el Balón de Oro en 1968.

● 2016. Fidel Castro muere en La Habana a los 90 años. Uno de los íconos del siglo XX, había nacido en 1926. Presenció el Bogotazo en Colombia, el 9 de abril de 1948. Había viajado a la capital colombiana para la Conferencia Interamericana de Estudiantes. Ya recibido de abogado, lideró la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista. Asaltó el cuartel Moncada en 1953. Fracasó, fue preso y luego marchó al exilio en México, donde conoció a Ernesto Guevara. En noviembre de 1956 viajó en el Granma junto a un puñado de hombres para luchar contra Batista. El 1º de enero de 1959, triunfó la Revolución Cubana, que al año adhirió a la URSS. Derrotó a las tropas financiadas por la CIA en la invasión de Bahía de Cochinos. Se mantuvo en el poder pese a avatares como el “período especial” que siguió a la caída del Muro. En julio de 2006, poco después de un viaje a la Argentina, delegó el poder en su hermano Raúl por problemas de salud. Formalizó su salida del poder en febrero de 2008. Murió pocos meses después de la histórica visita del presidente norteamericano Barack Obama.

Además, en la Argentina es el Día de la Marina Mercante.