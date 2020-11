Show de Reciclados

La banda rosarina Reciclados se suma a la nueva modalidad de espectáculos en medio de la pandemia y dará hoy a las 21 su primer recital vía streaming a través de sus redes sociales.

Los ex Contenido Neto, Pablo García y Pablo Kanu Monetti, se unieron al bajista Abel Burgos -quien había sido parte de Amarrones, banda de la ciudad que homenajea a Ramones-, Luciano Fernández de Babilonia (ex baterista de Héroe) y a Gabriel Guffanti (ex teclados de Contenido Neto y Satta Massagana). Juntos, después de coincidir en recitales de la movida punk rock rosarina, charlas, cervezas y ensayos dieron vida al proyecto Reciclados.

"La banda surge de la necesidad de renovar el punk de la ciudad con un sonido moderno y letras con mensajes contundentes", destacan desde el grupo. Actualmente, los cinco integrantes se encuentran grabando los temas que formaran parte de su primer material discográfico, del cual ya se dieron a conocer dos temas, Pilar y Renacer que da nombre a esta primera producción.

Reciclados, show musical en vivo, a las 21 a través de Instagram (reciclados.oficial) y You Tube (Reciclados Oficial)