Viví la Batalla de los Gallos 2020 en El NO

Este sábado a la tarde, 16 de los y las mejores MCs del país se cruzarán en la final argentina de la Red Bull Batalla de los Gallos 2020, que determinará qué freestyler representará al país en la próxima Internacional, a disputarse el 12/12 en República Dominicana. Y como no dábamos más de la manija, desde El NO preparamos un especial con data picante, análisis, material de archivo y testimonios de la host Taty Santa Ana y competidores como Roma, Sub y el excampeón Tata.

Este viernes a las 18 vas a poder ver desde el canal de YouTube de Página|12 una producción especial con Hernán Panessi, Yumber Vera Rojas y Mario Yannoulas, los periodistas que vienen cubriendo la movida en El NO desde hace más de una década. Acompañanos en el cebe por la compe más importante del año para la escena, y seguí la conversación en nuestros perfiles en Facebook, Instagram y Twitter.