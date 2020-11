Cambios por "horrores defensivos"

”Tenemos la obligación de ganar en Mendoza para estar a la altura de lo que te exige Central, pero no podemos cometer los horrores defensivos que tuvimos ante Banfield”, reconoció Cristian González. El entrenador de Central no minimizó el mal momento del equipo ni le quitó responsabilidades de cara al compromiso con Godoy Cruz, en Mendoza. “Estamos trabajando para corregir los errores defensivos”, precisó. No dio indicios del equipo pero se anticipan cambios en todas las líneas.

“Si queremos competir, no podemos tener los horrores defensivos que tuvimos ante Banfield. Estamos intentando mejorar. Vamos a encontrar a un equipo que nos va a venir a buscar y nosotros tenemos que resolver eso. Seguramente haremos variantes", aceptó ayer Kily González en conferencia de prensa.

El entrenador de Central considera los ingresos de Damián Martínez, Joaquín Laso, Facundo Almada y Fabián Rinaudo, en lugar de Fernando Torrent (lesionado), Jonathan Bottinelli, Emmanuel Ojeda y Joel López Pissano, respectivamente. "En el fútbol siempre me gustó que me digan la verdad y por eso no hay nada mejor que mirar juntos los errores para analizarlos y corregirlos. Tenemos que corregir esos errores porque después lo bueno es que tenemos juego, llegadas y posibilidades de convertir goles", enfatizó González. "Los errores cometidos te dan mucha rabia, por eso el otro día tras el partido estaba enojado. Es que era un juego que teníamos controlado y les dimos posibilidades por los horrores defensivos, como quedar mal parados y en jugadas de saque de arco”, lamentó el entrenador canaya.

Esta mañana en Arroyo Seco Central hará fútbol para confirmar la alineación que visitará a Godoy Cruz el lunes a las 19. El equipo de hoy será con Miño; Martínez, Novaretti, Almada, Laso, Blanco; Villagra, Rinaudo; Vecchio; Ferreyra, Gamba.