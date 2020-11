Sain le redobló la apuesta a la Legislatura

Desde Santa Fe

El ministro de Seguridad Marcelo Sain advirtió ayer que el operativo de pinzas del jueves en la Legislatura es un mensaje al gobierno de Omar Perotti. “Está dirigido al gobernador, a limitar su poder, a demostrarle que no tiene todo los resortes para gobernar la provincia y que tiene que ir al pie de ellos”, dijo en referencia a los diputados que responden a Miguel Lifschitz y los senadores del PJ que lidera Armando Traferri. “Un bloque histórico de poder integrado por el Frente Progresista que se parece más a la Libertadora que a otra cosa y la derecha peronista", los calificó Sain. "Ellos quieren cogobernar -denunció- . Los que gobernaban antes no asumen que ya no son gobierno. Y sus socios peronistas tampoco, que apenas manejan el Senado”.

Sain interpretó como una “reacción efusiva y grosera” la sanción express y sobre tablas de dos leyes en menos de 60 minutos: las leyes de incompatibilidades en funciones entre cargos del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y la de control parlamentario de gastos reservados a investigaciones complejas que votó la Legislatura provincial.

En el oficialismo se leyeron una para echarlo a él de la dirección del Organismo de Investigaciones del MPA que ganó por concurso y en la que está de licencia desde que asumió como ministro. Y la otra "para intervenir los fondos reservados, no por lo que dice la ley, sino por lo que esconde”.

“Esa doble sanción es el mensaje a Perotti. “Pretenden decirle: ‘Mirá, acá estamos. Nosotros somos los que tenemos el poder en la provincia’. Así que no me cabe ninguna duda que fue un gesto institucional contra el gobernador Perotti. No son las leyes anti Sain, como dijo la prensa. Son las leyes anti Perotti”, alertó el ministro en un diálogo con el colega Juan Manuel Berlanga, en Solar de Radio. “Evidentemente, estamos haciendo las cosas bien. Porque semejante reacción tan efusiva y grosera del bloque histórico que ha gobernado los últimos diez años es porque el gobierno de Perotti está haciendo las cosas bien”.

El operativo de pinzas tiene dos objetivos según el ministro: “Evitar el debate del paquete de reformas político institucional en materia de seguridad” –las tres leyes que propuso Perotti- y porque quieren “poner obstáculos a la lucha contra la mafia que este gobierno inauguró”.

“Este bloque histórico de poder no quiere la reforma del sistema de Seguridad Pública y de la Policía de Santa Fe. Por debajo de la mesa ya han planteado salvedades que nunca las van a decir públicamente porque es más importante parecer que ser”.

“Lo que más les incomoda es la ley de Seguridad Pública, la que le da la administración y la conducción del sistema policial al Ministerio de Seguridad”. “Es la más resistida”, dijo el ministro. “En Santa Fe, la Legislatura no quiere la conducción política del sistema policial. Quiere seguir con lo que han hecho siempre: darle el poder a la Policía y tenerla al servicio de la política y del financiamiento de la política”.

Sain dijo que el segundo objetivo es “poner obstáculos a la lucha contra la mafia que este gobierno inauguró”. “Las investigaciones de algunos fiscales convalidados por algunos jueces no se hicieron nunca en la provincia. Fueron sobre las estructuras de poder que convalidaban el universo criminal investigado. Acá está preso un fiscal regional (Patricio Serjal), que era el fiscal regional del peronismo senatorial en Rosario y está preso por proteger y formar parte de una asociación ilícita. Y también está preso otro fiscal (Gustavo Ponce Asahad) que operaba como su mano derecha. Hay estructuras policiales comprometidas en esa trama, en esa gran asociación ilícita y jefes policiales vinculados al ex ministro (Maximiliano) Pullaro”.

“Eso es lo que no quiere que avance en la provincia. La depuración institucional porque pone en evidencia lo que el gobernador Perotti dijo en la Asamblea Legislativa: ‘Se acabó el pacto de la política con la policía y de la policía con el crimen’. Nosotros le pusimos luz a ese pacto”.

“Hay un juicio abierto contra el comisario (Alejandro) Druetta, mano derecha de Pullaro, hombre del narcotráfico que gestionó con el ex ministro codo a codo, durante años. Entonces, reaccionan de esta manera”, planteó Sain. Y recordó lo que dijo en la última protesta policial: que “había personas que azuzaron el levantamiento de la policía en Rosario vinculadas a un senador (Traferri). Intentan desestabilizar el gobierno a través de la manipulación de sectores policiales afines a ellos. Esto es lo que hemos puesto luz en la lucha contra la mafia y esto es lo que ellos quieren impedir que se avance”, agregó.

Acerca de los fondos reservados, lo que se aprobó el jueves oculta otra cosa. “Los fondos reservados los ejecuto de la misma manera que los ejecutaba Pullaro, son los que financian operativamente estas grandes investigaciones. Esto es lo que está detrás. Quieren vaciar las arcas de fondos operativos para que no se lleven adelante estas grandes investigaciones. Quieren que el sistema penal solo ponga preso a los negritos de la periferia y hacer creer que ese es el verdadero delito. No. Acá hemos investigado circuitos históricos de lavado de dinero. El caso Oldani lo demuestra. La financiera en la que lavaban narcos notables en Rosario es la que ahora aparece de nuevo en el caso Oldani. Eran los circuitos que nunca tocaba el sistema penal. El círculo rojo patricio está con miedo. Esta es la razón fundamental por la cual van contra este gobierno”.

“La reacción rápida de estos sectores” en la Legislatura “demuestra miedo de gente que está comprometida con cosas importantes. Hoy Santa Fe tiene un gobierno con dignidad. No tiene un gobierno de camanduleros que cuando les tocó gobernar hicieron lo mismo que criticaron históricamente y se ponen la piel de cordero con una enorme protección mediática”, concluyó.