Roy defendió al ministro

El concejal de Cambiemos Roy López Molina se convirtió en los últimos meses en un inesperado defensor del ministro Marcelo Sain. Ayer le pidió al gobernador Omar Perotti que vete las dos leyes que votó la Legislatura .

"Nunca hubo un intento más grosero de condicionar la gestión de un ministro para forzar su renuncia. Y lo quieren hacer a cualquier precio”, consideró. "En Santa Fe hay una gran línea que trasciende a los partidos y a los posicionamientos ideológicos: los que quieren luchar contra las mafias de los que tienen otros intereses. Hoy, muchos intocables, como empresarios, jueces, fiscales o financieras, se ven contra las cuerdas como nunca antes".

Según López Molina, "los delitos económicos en torno del caso del comerciante Oldani en la ciudad de Santa Fe y el destape del funcionamiento de una asociación ilícita vinculada al juego clandestino en el interior del Ministro Público de la Acusación en Rosario, son un clarísimo ejemplo de ello", añadió López Molina.

"El problema crónico de la violencia y la inseguridad no se forjó en once meses. Lleva muchos años. La legislatura debería debatir en serio el paquete de leyes de seguridad pública y reforma policial, que son herramientas para cambios de fondo", pidió el presidente del bloque Cambiemos.

"Nuestra provincia sufre de inseguridad. Pero lo que se traduce en la superficie como violencia extrema responde a una matriz mafiosa que pocos se atrevieron a enfrentar. Si algo tengo absolutamente claro es que el problema no es Sain. El problema son las mafias, para quienes Sain es un problema a resolver. No busquen en mí una postura acomodaticia o políticamente correcta, cuando de lo que se trata es de garantizar que tengamos un futuro en libertad, y no de supervivencia porque las mafias nos hayan ganado la batalla. El silencio no es una opción", sentenció Roy López Molina.