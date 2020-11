Las diputadas provinciales Mónica Peralta y Agustina Donnet, coautoras de la ley de autoabastecimiento de cannabis con fines terapéuticos, que tiene media sanción de la Cámara Baja, reiteraron ayer el pedido al Senado para que la trate y apruebe en la última sesión de este año porque si no perderá estado parlamentario. La nueva reglamentación de la ley sobre uso de cannabis medicinal decretada la semana pasada por el gobierno nacional, que amplía su uso al legitimar la práctica del autocultivo y autorizar la producción pública y privada a laboratorios del aceite y sus derivados, es el principal argumento de las legisladoras para solicitar una sanción definitiva. “La ley que el Senado provincial tiene para votar antes de que termine el periodo ordinario es la reglamentación en sí misma del decreto nacional puesto que contempla todos los aspectos importantes del mismo; sólo resta que senadoras y senadores de nuestra provincia tengan la responsabilidad de votar la ley”, señaló Peralta.

Tras la nueva reglamentación de la ley 27.350 decretada hace 10 días por el gobierno nacional, las coautoras de la iniciativa que obtuvo media sanción en Diputados consideraron que los senadores no deberían tener ningún tipo de objeción para tratarlo ya que el decreto autoriza a todas las provincias a reforzar la producción pública y el autocultivo. En caso de obtener sanción definitiva, la ley permitirá sembrar, cultivar y guardar cannabis con recomendación médica para su uso terapéutico con control estatal. Además, contempla la creación del Programa “Producción de Cannabis Santafesino para Uso Medicinal”, en el ámbito del Ministerio de Salud.

Acompañadas por las organizaciones Aupac --integrante del Consejo Consultivo Honorario que se conformó para la construcción y aplicación de la nueva reglamentación de la ley sobre uso medicinal-- Madres que se Plantan y Miradas, Peralta y Donnet brindaron ayer una conferencia de prensa en Rosario para visibilizar el pedido, tal como lo hicieron el pasado jueves en la capital provincial.

"Tenemos un marco normativo a nivel nacional que nos autoriza el autoabastecimiento, y justamente el proyecto que presentamos en la Legislatura le daría todo el marco legal a Santa Fe para poder implementar este decreto presidencial, y sobretodo para sacar de la ilegalidad a aquellas personas que desde hace muchos años vienen luchando por sus derechos a la salud, a su calidad de vida”, explicó Peralta. "Es necesario que el Senado tome una definición urgente antes que termine el período ordinario", agregó la diputada del Gen.

A su turno, Donnet planteó que "no hay excusas para no dar sanción definitiva a nuestro proyecto. La salud pública es injerencia del Estado provincial y la legislatura debe hacerse eco de esta deuda". La diputada de Igualdad y Participación consideró que la iniciativa fue fruto de meses de trabajo de las madres y de las organizaciones cannábicas que "hace muchísimo tiempo vienen trabajando por un Estado presente que acompañe y no castigue".

Para Donnet, la aprobación de la ley de autoabastecimiento significaría "darle a la provincia una legislación de vanguardia", al tiempo que "se comenzó a desandar un proceso de presentación de diferentes legislaciones o normativas similares a la de Santa Fe, incluso venimos de tener dos ordenanzas en las principales ciudades de nuestra provincia, Santa Fe y Rosario".

El reclamo a los senadores para que aprueben la ley será una de las consignas que diferentes organizaciones santafesinas llevarán hoy en el marco de la jornada nacional Plantón Cannábico. Desde las 16, y respetando las medidas protocolares de distanciamiento social, la convocatoria en Rosario será en la Plaza San Martín, y en Santa Fe en el Puente Colgante.