El peligro de comunicar sin cuidado

Tras la difusión de Fiscalía Regional Rosario de la desestimó la denuncia de Sofía --la chica que denunció a un taxista por creer que estaba a punto de ser secuestrada--, la Colectiva de Abogadas Translesbofeministas lanzó un comunicado en el que cuestiona la comunicación por redes sociales de la resolución. "¿Está mal que el MPA desestime causas? No. Es parte de su trabajo. Los y las fiscales están obligados a investigar hechos con apariencia delictiva. Cuando esos hechos no constituyen un delito, deben descartarse. Lo hacen todo el tiempo. No todas esas decisiones se hacen públicas ¿por qué esta sí?", se preguntan las abogadas. "Este tipo de publicaciones en donde la denunciante no es tratada cuidadosamente sino por el contrario desacreditada a viva voz por la misma institución que la debe defender --y que nos representa a todas y a todos como posibles víctimas de delitos-- conduce a profundizar la falta de credibilidad con la que nos juzgan al momento de denunciar", consideraron.

"Estamos convencidas que la determinación de publicar la desestimación de una denuncia que tuvo tanta repercusión mediática --en el marco de las desigualdades de poder en las que estamos inmersas por el simple hecho de ser mujeres-- y los términos en los que se comunicó esa decisión implica una forma más de reproducción de la lógica patriarcal que nos oprime y que se vuelve particularmente revictimizante cuando proviene de comunicaciones institucionales de organismos del Estado", dijeron las abogadas, para señalar que esa comunicación es lesiva para la joven denunciante, pero tiene efecto también contra cualquier mujer que sufra una situación de violencia.

"Es necesario que las y los fiscales aborden todos sus casos con perspectiva de género y esto tiene que estar presente no solo al momento de tomar decisiones sino también a la hora de comunicarlas", dijeron las abogadas y consideraron "importante empezar a discutir y reclamar diferentes mecanismos de respuesta por parte del Estado. No todo conflicto encuentra su solución en el marco de la justicia en general y mucho menos de la justicia penal en particular".

La Colectiva de Abogadas Translesbofeministas consideró que lo ocurrido con Sofía es "un ejemplo más de las consecuencias que tiene no estar despiertas y despiertos a la hora de hacerle frente a la gran problemática que nos afecta a más de la mitad de la población de Rosario, de Argentina y del mundo".