Coronavirus: acto en Plaza de Mayo de les enfermeres porteñes

Trabajadores de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) cumplieron hoy su segunda jornada de paro de actividades, en el marco del Día de la Enfermería, con un acto en la Plaza de Mayo en reclamo de "salarios dignos" y la "inclusión en la carrera profesional de la salud de la ciudad de Buenos Aires".



La organización que agrupa a los enfermeros realizó este mediodía un minuto de silencio para recordar a los trabajadores del sector que fallecieron por coronavirus y una suelta de globos negros en la Plaza de Mayo, donde dieron por finalizado el acampe que habían comenzado ayer.



Como parte del acto, los miembros del sector de Enfermería de la Ciudad de Buenos Aires dieron una vuelta a la Pirámide de Mayo, emulando las tradicionales rondas de los jueves de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.



Carolina Cáceres, enfermera del Hospital Tornú y referente de ALE, dijo a Télam que el paro de actividades que comenzó el viernes "se realizó con una gran adhesión y también tuvimos una importante movilización donde nos acompañaron muchos compañeros de todos los hospitales de CABA, personal del Garraham y de hospitales de la Provincia de Buenos Aires". "Pasamos toda la noche, y a las 12 hicimos un minuto de silencio por los compañeros que han luchado contra la pandemia y la precarización", agregó.



La referente dijo también que si bien este sábado "termina el acampe, vamos a seguir con asambleas, porque la lucha no termina ante la falta de respuestas".



Por otra parte, señaló que "ningún funcionario del Gobierno de la Ciudad se ha acercado a tener diálogo", y consideró "urgente que nos ocupemos de nuestras vidas, salarios y derechos. Vamos a seguir hasta que logremos el reconocimiento profesional".



En noviembre de 2018, la Legislatura porteña modificó la ley 6.035, que actualmente reconoce 24 profesiones de la salud, como médicos, odontólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos y nutricionistas, pero no incluye a los licenciados en enfermería. Al ser excluidos de esa ley, el salario de los licenciados en enfermería es inferior al de esas 24 profesiones.



Sobre este punto, la legisladora Victoria Montenegro --que acompaña el reclamo de les enfermeres-- contó a Télam: "Cuando asumí, hace tres años, uno de los principales proyectos justamente era la incorporación de los licenciados de enfermería a la carrera profesional, pero en el medio el jefe de Gobierno acerca la propuesta de modificar la carrera de los profesionales de la salud".



"Había cuestiones a rever y era la oportunidad de incorporar a los licenciados en enfermería, pero la decisión política del jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) fue que no se incorpore a los enfermeros y a partir de ahí lo que sucedió fue que se empezaron a movilizar, a lo que vino la pandemia y el reclamo cobró más ímpetu", afirmó.



Consultada sobre los motivos por los que se tomó esa decisión, Montenegro sostuvo que "no hay un argumento, porque existe una cuestión que parece natural porque la ley incorpora los años de estudios universitarios, la cercanía con el paciente está, así que técnicamente no hay argumento sino decisiones políticas".



"El reconocimiento también significaría el incremento de los sueldos, que para el Presupuesto de la Ciudad es ínfimo, así como la valoración de los días de estrés que hoy no los pueden tomar", concluyó.