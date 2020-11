¿Cuántas galaxias entran en la poesía?

Raquel Escudero (o Raqel, como le gusta escribirse) tiene 62 años, nació en Metán y acaba de presentar su séptimo libro de poesía llamado Yo… Galaxiosa, editado de manera independiente y con ayuda del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural 2019.



La publicación tiene la particularidad de contar con grandes dimensiones, tipografías y colores, de esta manera se puede comprender a cada poesía como una obra. La tapa del libro fue realizada con serigrafía y presenta un dibujo de Nazareno, uno de sus hijos a la edad de 3 años.

“La idea es que, si te gusta el poema lo puedas colgar como si fuera un cuadro”, explica la poeta. El nombre y las formas de esta publicación son muy llamativos, en relación a esto Escudero cuenta que “en un principio, este libro se iba a llamar A punto de nacer pero una amiga observó que ya tenía un libro previo llamado Nacida de ti (2002), y me preguntó hasta cuándo iba a seguir naciendo. Entonces me muestra el poema 'amores míos', donde hablo de la felicidad que me da ver a mis hijos juntos y termino diciendo 'yo galaxiosa', ahí me di cuenta que ese era el título”.

Sobre su escritura actual, Raqel cuenta: “El universo me puso en una etapa donde el determinismo lo era todo y yo no me sentía cómoda en una sociedad tan competitiva entonces en la filosofía oriental encontré que podemos evolucionar y ser mejores, en este pensamiento soy feliz. Galaxiosa es eso, mi sensación de felicidad al contemplar un momento de complicidad con mis hijos. Me hizo sentir enorme, como una galaxia, era todo lo que existía”.

Para seleccionar los poemas, la escritora y poeta salteña se basó en algo aprendido en los años recorridos. “Mi primer libro salió en el año 85 y se llamaba Campo abierto, fue un libro que me dolió mucho porque yo no sabía todo lo que había pasado en la dictadura militar, era una adolescente que no se daba cuenta de nada. En el año 83 comencé a militar y quería justicia y equidad para todos, ahí hice el clic y sentí mucho dolor y escribí sobre las torturas, los secuestros de bebés y los desaparecidos”, cuenta. En relación a la actualidad, agrega: “comencé a desprenderme un poco y a mirar otras cosas, será que pasé muchas cosas, viví en muchos lugares y mi proceso es otro”.

Los poemas de Raqel son los de una mujer que vivió muchas vidas y muchas luchas y en el presente disfruta de componer su obra como tal, usando colores, mayúsculas, minúsculas y tipografías distintas. En relación a esto, Raqel explica: “llega un momento en el que no sos vos, no te importa ser como sos, no te importa nada. Por eso trabajé este libro como una obra, donde se entienda cada poema como eso, una obra. Y si te gusta algún poema podés colgarlo como si fuera un cuadro”.

Por respeto a la pandemia, Escudero decidió suspender la presentación del libro y venderlo a través de sus redes sociales y medios de comunicación. “Tal vez pueda realizarse algo más adelante, pero por el momento no hay una fecha definida”, finaliza la escritora salteña.

Raquel Escudero nació el 29 de marzo de 1958, en Metán. Cursó estudios de Derecho. Se desempeñó como periodista cultural en medios gráficos locales y radiales. Desde 1980 sus poemas cuentos y ensayos son publicados en diferentes diarios y revistas del país.

Editó en 1985 Campo Abierto. En 1987 publicó A golpe. En 1988: Prontuario y en 1990, Nunca dar con el jamás de tanto siempre. Todos estos libros son de poemas.

En 1993 editó la obra Oscuro tan obscuro, que reúne cuentos.

En 1996 volvió a los poemas con A manera de causa. Y siguió con los poemas en 2002 con la obra Fragmento nacida de ti.

En 2008 comenzó una serie de obras de historia argentina con La Epopeya Sudamericana. El año siguiente publicó Don Martín Héroe de la Guerra Gaucha. En 2011 siguió con ensayos con la obra La edad de Embarcación mirando al Bermejo. Y en 2018 concluyó esta etapa con Mujeres por la libertad, heroínas de la matria americana.

Además obras suyas fueron incluidas en las siguientes publicaciones: Cuatro siglos de Literatura de Salta (1980), del poeta Walter Adet; Manifiesto Poético (1986), por el grupo Generación 80. Cuentos (1993), por el Complejo de Bibliotecas de Salta y la Dirección de Cultura de la Provincia; Por la tierra y el cielo (1996), antología poética; Maldoror (1999), Junín Buenos Aires y en Poesía y paisajes de Salta (2004).