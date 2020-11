"Ajustar y hacer sufrir no es la salida"

Pedro Salas es un productor ganadero que preside la Sociedad Rural de Córdoba. El abogado es uno de los principales referentes agrarios de una de las provincias que más aporta en términos de agroindustria y comercio exterior. En diálogo con PáginaI2, dio su posición con respecto al aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, la ley de fuego que busca frenar la especulación detrás de los incendios forestales, el conflicto patrimonial en la familia del ex ministro Luis Miguel Etchevehere y otros temas urgentes para el país, como las perspectivas del sector agropecuario y el rumbo económico que está tomando el gobierno de Alberto Fernández, a quien él públicamente asumió haberlo votado.

- ¿ Qué reflexión le merece el debate y finalmente la media sanción del proyecto de ley de aporte solidario de las grandes fortunas?

- Realmente lo que pude escuchar del debate en el congreso es que la consigna de quienes se oponen es ahuecada, crean falsos fantasmas y anuncian que nadie va a pagar un centavo, pero ninguno habla de la pandemia ni de la difícil situación por la que está pasando el país y el mundo: de la crisis económica y la necesidad nadie habla. Este aporte no es una idea que nació en Argentina sino que es un debate que se está dando en el mundo entero. ¡Hasta en el Brasil de Bolsonaro lo estaban discutiendo!

Sería importante hablar y discutir desde la realidad porque parece un campeonato a ver quién dice la frase mas vendible y marketinera. No nombran el contenido, el alcance ni lo que significa. Sí escucho a muchos economistas neoliberales repetir el mismo discurso: hay que ajustar, hacer sufrir. Esa no es la salida.

- Córdoba se vio muy afectada por los incendios. ¿Cuán importante y efectiva piensa que puede ser la otra media sanción que se logró en el Congreso, del manejo de tierras por la ley del fuego?



- Estuve hablando con Diego Concha, el director de Defensa Civil que además es bombero, que me decía el 98 por ciento de los incendios de Córdoba son intencionales. Sumándole la sequía la situación es muy grave. Hay que ponerse más activos respecto a controles porque son campos que demoran mucho en reactivarse. Yo adhiero a esa ley porque es imprescindible mantener las tierras fértiles para la producción. Que se busquen tierras mas áridas para desarrollos urbanos.

- Generalizando a los principales representantes de la SRA, usted tiene posiciones distintas en general. Uno de ellos, Luis Miguel Etchevehere, protagonizó un escándalo hace pocas semanas y sigue rindiendo cuentas en la justicia, ¿Cuál es su opinión al respecto?

-Tengo parientes cercanos con campos en esa zona de Entre Ríos donde acciona generalmente la familia Etchevehere. Cuando sancionaron la ley de retenciones mientras él era Secretario no han pasado a ser muy queridos por los productores. Después creo que la problemática de las sucesiones con una discriminación hacia la mujer es generalizada y más acentuada en algunas zonas que en otra. En este conflicto en particular, hay un problema sucesorio que no han podido resolver en familia, con el agravante de las diferencias políticas que son normales en toda familia.

Definir ganadores y perdedores ahora es difícil, pero si es verdad que hubo un movimiento gracias a la visibilidad del caso y los jueces y fiscales empezaron a actuar conforme a derecho, porque son muy sensibles a las cuestiones externas.

- ¿Qué opina de las propuestas presentadas por el Consejo Agroindustrial Argentino?

- El proyecto plantea un congelamiento tributario durante quince años en algunos productos. También mencionan la construcción de viviendas para generar espacios para que los peones vivan mejor. Yo lo que creo es que hay que ir hacia un plan integral de desarrollo específico, porque no es lo mismo la realidad del productor agropecuario que hace tabaco en Jujuy que el de soja.

Es bueno el concepto y la idea que bajan, pero se quedan en lo tributario especifico y no aluden a los objetivos de desarrollo concreto y específico por región. Necesitamos lucidez, inteligencia y creatividad para este momento histórico. Tenemos que volver a fabricar alimentos en las regiones: que la fábrica de hacer papas fritas esté en la provincia donde se producen papas. ¿Cuántas fabricas de jugo de limón hay en Buenos Aires y cuántas en Tucumán; y cuánta producción hay en cada provincia?.

- ¿ Cuáles son las perspectivas del sector agropecuario para el año próximo?

- Contamos con las mejores perspectivas para el año que viene, porque la necesidad de agroalimentos en los mercados en general y los asiáticos (no solo China, también India y los países árabes) es creciente: la perspectiva de consumo de alimentos va a estar dado en Asia. Además, hemos quedado con muchos temas para trabajar con organismos gubernamentales que fueron pausados por la pandemia, pero vamos a reactivar a partir desde febero/marzo.

- ¿Cómo ve la economía y el rumbo que está tomando el gobierno en este sentido?

- El trabajo que hicieron es enorme y particularmente para nuestro sector remarco el trabajo del Banco Nación y el sector bancario en general para que haya una reforma financiera que permita que las finanzas puedan complementar a la actividad productiva. Hoy en día si vas a un banco privado, no hay asesores para sacar créditos para producción o exportación, aunque sobran los que asesoran para créditos para consumo.

Más allá de estas cuestiones específicas, hay una cuestión importante que tratar y tiene que ver con que el disenso y la diferencia es bellísima; hay que volver a una racionalidad que nos permitamos disentir sin tensión. Para la post crisis, voy a citar una frase de Mujica (ex presidente de Uruguay) que dice que tenemos que trabajar sobre todo en amigarnos entre nosotros.