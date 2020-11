Lanzan una plataforma web salteña que busca unir productores y consumidores

La necesidad de garantizar un contacto más directo entre productores agroalimentarios y consumidores fue quizás una de las demandas que más se hizo visible durante la pandemia. En ese contexto salió a la luz la plataforma virtual E-leven, considerada por sus creadores como la primera vidriera agroalimentaria del país que permite la geolocalización de emprendedores y pequeños y medianos productores de una forma sencilla y gratuita.

Paola Campbell, una de las socias fundadoras, dijo a Salta/12 que se trata del primer mercado virtual de productos y servicios alimentarios en donde se busca brindar oportunidades y un mejor contacto entre productores, transportistas y comedores sociales. Para ello, promueven la inclusión tecnológica que permita lograr un mayor desarrollo de las economías regionales.

Desde 2012, a raíz de una experiencia personal, Campbell se cuestionó que para acceder a productos frescos y sanos se necesitaban varios intermediarios. Y se preguntó por qué no existía una plataforma libre que permitiera localizar a los productores, dado que muchas veces "no se sabe dónde están, qué es lo que producen o, de saberlo, no tienen cómo transportarlos". Por eso, E-leven, además de establecer el vínculo entre consumidor y productor, recaba datos de transportistas para facilitar el intercambio.

La propuesta de la empresa es propiciar un espacio que visibilice el emprendimiento de pequeños y medianos productores. En ese sentido, se busca conectar los centros de producción de alimentos con los centros de consumos, y en este último, no incluir solamente a las familias consumidoras, sino a las propias industrias que están buscando abastecerse de materias primas para el desarrollo de sus negocios.

"El único costo que estamos pidiendo a los productores es la referencia de la empresa hacia otro productor para que sepan que tienen un canal de venta abierto", sostuvo Campbell, que contó que E-leven se encuentra en una etapa de convocatoria y se puede acceder a través del siguiente link.

El negocio que desee formar parte del sitio web tiene dos posibilidades para hacerlo. El primero, es el registro directo donde el productor se crea una cuenta y empieza a cargar sus productos por acción propia. Y el segundo, es mediante el registro simulado donde el productor se contacta con la empresa para pedir un acompañamiento. En ambos casos, se da asesoramiento y hay seguimiento de la imagen del producto.

A sabiendas de que la gran mayoría de los pequeños y medianos productores "no se van a poner en gastos" cuando se refiere a desarrolladores web o community managers, se trabajó en la apertura de la web, dijo Campbell. Destacó que ahora "el que no esté en la nube no tiene la posibilidad de sobrevivir y queda aislado" ocasionando que no se tenga conocimiento del producto ni se logre posicionar la marca.

Por eso consideró que si se habla de distancias, se tiene que traducir a un clic. Y precisó que con la pandemia también se generó la posibilidad de una reorganización en todos los ámbitos bajo el nuevo paradigma de la virtualidad, y el sector de los alimentos no está exento de ello.

"No hay una intención de lucro particular de ningún socio fundador, sino que se trata de un proyecto comercial con propósito social", explicó. "Queremos que se conozca el rastro de todo ese trabajo que realiza el productor, las vidas, la inversión y la lucha y querer mostrar todo ese esfuerzo", agregó.

Campbell nació en Salta, pero desde hace 21 años vive en Buenos Aires. Sin embargo, la pandemia la mantuvo todo este tiempo en su lugar de nacimiento. A pesar de que ya venía trabajando en la idea de la web, consideró que lanzar la plataforma desde Salta también posibilitó que se "empiece mostrando la riqueza y la potencia de productos" que tiene la provincia.



"Los titulares siempre te dicen que Salta es una de las provincias más pobres, pero nosotros queremos mostrar la riqueza que se tiene y que el resto puede conocer", añadió.

A pesar de que en la provincia las distancias son más cortas, muchas veces no se sabe la cantidad de producción agroecológica que se tiene alrededor. "Existen una diversidad de productos que no todos conocen y mostrar esa diversidad es la que nos interesa", manifestó.

La web también tiene una línea específicamente dirigida a los comedores comunitarios. La idea es ubicarlos en el mapa y saber qué cantidad de alimentos diarios tienen que abastecer. A partir de allí cada comedor puede contactarse con productores o bien, ser considerados para recibir donaciones.