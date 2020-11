Investigan si un joven fue asesinado a golpes tras un triple choque en Alejandro Korn

Un joven de 23 años murió hoy tras un triple choque ocurrido sobre la ruta 210, en la altura de la localidad de Alejandro Korn, en el partido bonaerense de San Vicente, y su familia denunció que fue asesinado a golpes durante una pelea con otro automovilista que participó del accidente vial, informaron fuentes policiales.



A raíz del choque resultaron además heridas otras tres personas: la esposa del fallecido y dos hombres que iban en otro de los autos siniestrados, uno de ellos hermano del intendente de San Vicente, mientras que un restante joven, cuñado del fallecido, se encuentra en grave estado a raíz de un golpe en la cabeza que se presume recibió en la pelea posterior, añadieron los voceros.



"Mi hermano llamó a mi papá y le dijo que habían tenido un accidente, que se queden tranquilos que estaba todo bien. Al ratito lo volvió a llamar y le dijo 'por favor, papi, apurate'; mi hermano estaba vivo y cuando mis papas llegaron se encontraron con que estaba muerto. A mi hermano lo mataron", denunció Débora, hermana de la víctima, Cristian Marcelo Fredes.



Según fuentes policiales, todo comenzó esta mañana cuando se registró un triple choque a la altura del kilómetro 49 de la ruta 210.



De acuerdo a los voceros, Fredes conducía un Chevrolet Corsa, en el que viajaba junto a su pareja, de 24 años, y su bebé de 7 meses.



Por motivos que se investigan, el auto del joven fue embestido de atrás por un Chevrolet Onix, en el que viajaba Andrés Mantegazza (32), según las fuentes hermano del intendente de San Vicente, quien iba con Sebastián Maya (32).



En tanto un tercer vehículo, un Citröen C4, conducido por Braian Norberto Calla, un hombre de 33 años que posee licencia de boxeador, embistió de atrás al Onix, agregaron las fuentes.



Cuando efectivos del Comando de Patrullas de San Vicente llegaron al lugar alertados por el accidente, encontraron a Fredes fallecido pero de la mano contraria de la ruta donde había ocurrido el choque, y sobre su abdomen tenía una herramienta.



En tanto, hallaron heridos a la mujer del fallecido -junto al bebé ileso- y a los dos ocupantes del Onix, entre ellos al hermano del intendente de San Vicente, a quienes derivaron de urgencia al hospital de Cañuelas para que fueran asistidos.



También en el mismo lugar fue encontrado herido de suma gravedad el cuñado Fredes, identificado como Lucas Altenofer (29), quien presentaba un severo golpe en el cráneo por el que debió ser hospitalizado.



Según las fuentes, este joven conducía un Renault Sandero que no participó del accidente, por lo que se investiga si tras el choque bajó a auxiliar a su familiar y fue atacado a golpes durante la pelea que denunció la hermana del fallecido.



Finalmente, a bordo de un Volkswagen Fox, la policía identificó a cinco personas -cuatro hombres y una mujer- cuando intentaban retirarse del lugar junto al boxeador dueño del Citroën, quienes fueron demoradas hasta que se tomaron sus datos.



Si bien inicialmente la causa fue caratulada como homicidio culposo y lesiones culposas por la ayudantía fiscal de San Vicente, los voceros dijeron que una de las hipótesis que se investiga es si el hombre fallecido murió como consecuencia de los golpes que recibió tras una pelea posterior al triple choque.



"Lo mataron unos tipos que ahora no recuerdo bien en qué auto estaban", aseguró la hermana de la víctima, ya que dijo que su hermano estaba vivo tras el choque.



"A mi hermano lo mataron y a mi cuñado que iba en el Sandero y que se quedó para ayudarlo le golpearon la cabeza y está en coma en este momento", agregó Débora, quien aseguró que la secuencia fue "primero el choque" y luego cuando "mataron" a su hermano.



La mujer dijo que la pareja de su hermano aún no pudo contar qué sucedió porque "está en shock" y pidió "Justicia" y que se esclarezca el hecho.