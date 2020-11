Durísimo fallo de la FIFA contra Independiente por Gastón Silva

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) falló este martes contra Independiente y deberá pagarle 939.346 dólares al defensor uruguayo Gastón Silva, actualmente en Recreativo Huesca de España, por deudas salariales y despido sin causa.



Además, el conjunto presidido por el sindicalista Hugo Moyano le deberá abonar una deuda a Torino de Italia por el pase del central de 1.800.000 dólares. En total, son 2.739.346 dólares.



Si bien desde el lado dirigencial avisaron que apelarán la sentencia, en el documento vertido por la FIFA se aclara que "no hará lugar" para una nueva instancia.



Silva se consideró libre a fines de junio de este año y denunció "extorsión" por parte de los dirigentes. "Independiente me demanda por U$S 8.000.000: de la negación de la realidad a la extorsión", disparó en un comunicado.



"Lamento mucho si mi decisión ha generado malestar en los hinchas y simpatizantes de una gran institución como es el Club Atlético Independiente. Pero, sinceramente, me encuentro en el derecho y en el deber -ante mi familia- de ejercer una férrea defensa de lo que legalmente me corresponde", indicó en su momento.



Dos meses después, Silva cerró en Huesca, que marcha último y con varias complicaciones deportivas en la liga de España.