Efemérides de hoy: qué pasó un 26 de noviembre  

En las efemérides del 26 de noviembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

● 1903. Nace el compositor y pianista Sebastián Piana. Autor de "Ropa blanca", "Milonga del 900", "Milonga de los fortines", "Milonga de Juan Manuel", "Milonga de Puente Alsina", fue presidente de la Academia Porteña del Lunfardo. Murió en 1994.

● 1909. En Rumania nace el dramaturgo Eugène Ionesco, uno de los principales exponentes del teatro del absurdo. La cantante calva, estrenada en 1950, fue su primera y más conocida obra. También escribió piezas como El rinoceronte y El rey se muere. Falleció en 1994.

● 1911. En la localidad francesa de Draveil se suicidan Laura Marx y Paul Lafargue. La hija de Karl Marx había conocido al revolucionario franco-español nacido en Cuba cuando Lafargue comenzó a frecuentar a su padre en Londres. El yerno escribió uno de los libros más celebrados por los socialistas de su tiempo: El derecho a la pereza, que llegó a ser tan popular como el Manifiesto Comunista que firmaran Marx y Friedrich Engels. Al momento del suicidio, él tenía 69 años, y ella, 66. Decidieron morir juntos y dejaron una carta en la que afirmaron que el pacto suicida era para no afrontar los achaques de la vejez. La carta, escrita por él, termina así: “Muero con la suprema alegría de saber que en algún tiempo futuro triunfará la causa a la que me he dedicado durante cuarenta y cinco años. ¡Viva el comunismo! ¡Viva el socialismo internacional!”

● 1931. Nace Adolfo Pérez Esquivel. Graduado de arquitecto en la Universidad de La Plata, destacó en la defensa de los derechos humanos a través del Servicio de Paz y Justicia. Fue secuestrado por la dictadura y pasó más de un año detenido, período en el que fue torturado. Tras su liberación, siguió vigilado otros catorce meses. En 1980 recibió el Premio Nobel de la Paz, en lo que fue un duro mazazo para el régimen. Desde entonces continúa su lucha y ha recibido infinidad de honores en el mundo.

● 1939. Nace Tina Turner. Vino al mundo como Anna Mae Bullock, en Tennessee. Comenzó a cantar a fines de los años 50. Formó dúo con su marido Ike Turner. Tuvieron un matrimonio tormentoso, plagado de infidelidades y abusos por parte de él. Los años 80 la vieron convertida en una figura de relieve en el mundo del pop. Se retiró en 2013 y vive en Suiza, país cuya nacionalidad adoptó.

● 1944. En Rosario nace uno de los más queridos artistas populares de la Argentina: Roberto Fontanarrosa. El Negro descolló como dibujante a partir de los años 70, en la revista Hortensia y luego en Clarín. Creador de Inodoro Pereyra y Boogie el Aceitoso, encontró otra veta en la literatura, con libros de cuentos como Los trenes matan a los autos, El mayor de mis defectos, La mesa de los galanes y El mundo ha vivido equivocado. También publicó tres novelas: Best Seller, El área 18 y La Gansada. Murió en 2007. Por su natalicio, el 26 de noviembre es el Día Nacional del Humorista.

● 1951. El gobierno peronista inaugura en La Plata la República de los Niños. Es el primer parque temático del continente que semeja un conglomerado urbano diseñado para chicos de 10 años. Se construyó en un predio que fuera del Swift Golf Club. Todas las instituciones de un país están representadas a escala: la Casa de Gobierno, el Congreso, el Palacio de Justicia, un cuartel de bomberos, un puerto, una estación de tren. Juan Domingo Perón encabezó el acto de inauguración junto al gobernador Domingo Mercante.

● 1954. Pascual Pérez se convierte en el primer campeón mundial de boxeo de la Argentina. Derrota al japonés Yoshio Shirai en Japón por el título de los moscas. El mendocino gana por puntos la pelea a 15 rounds. Retuvo la corona hasta 1960. Perdió el título ese año en su novena defensa, ante el tailandés Pone Kingpetch. Un año más tarde, el nuevo campeón le propinó el primer KO de su carrera al querer reconquistar el título. Pérez es el único campeón mundial argentino que además fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Logró la presea en Londres, en 1948. Murió a los 50 años, en 1977.

● 1992. Muere Néstor Perlongher en San Pablo, víctima de HIV. Había nacido en Avellaneda en 1949. Sociólogo y antropólogo, su obra poética es de las más importantes que dio la Argentina en la segunda mitad del siglo pasado. Su primer libro fue Austria-Hungría, en 1980. Le siguieron títulos como Alambre, Hule, Parque Lezama, Aguas aéreas y El chorreo de las iluminaciones.

Además, es el Día del Químico, en recuerdo de Enrique Herrero Ducloux, primer egresado del doctorado en Química de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.