"Esto se vivencia como una enorme reparación"

En la infancia, Victoria Stéfano solía decirle entre risas a su mamá que algún día sería famosa y que haría conocido el apellido de la familia. Esta noche, la comunicadora y militante protagonizará un hecho histórico en Santa Fe, como la primera mujer trans en conducir un programa de televisión en la provincia. Victoria escribe en el portal de noticias de género y LGBT+ Periódicas y fue convocada para formar parte de un especial audiovisual producido por la Secretaría de Estado de Género e Igualdad y el Ministerio de Cultura provincial para 5RTV, en el marco del 25N Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, junto a la periodista Flavia Padín, directora de Radio Nacional Rosario. "Creo que esto va a generar réplicas. Se vivencia como una enorme reparación, como una muestra de que somos dignas de ocupar estos espacios y de recibir amor", dijo.

Victoria se crió con cuatro hermanes en una familia humilde del barrio Yapeyú, en la ciudad de Santa Fe. Su activismo empezó en la secundaria. "Mi identidad me desbordó y me dijo 'este cuerpo necesita libertad' y así empezó todo", rememora sobre lo que transcurrió entre 2009 y 2010. "Estaba en tercer año cuando se rompió todo. Para mí la escuela siempre había significado todo lo que en mi casa no. La relación con mi familia era dura en ese momento, aunque después cambió; y para mí la escuela significaba libertad, aprendizaje, donde me sentía abrazada en momentos en que no existía nada en términos de legislación y políticas públicas", recordó. Poco después conoció a Marina Quinteros, que era referenta provincial de ATTTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Trans de Argentina). "Ella me parió en la militancia, me dio las herramientas para hacer entender por qué era necesario legislar para ampliar nuestros derechos", expresó sobre las demandas de una de las poblaciones más vulnerables y excluidas, cuya expectativa de vida promedio es de 35 años en América Latina. "Simultáneamente me enamoré del peronismo y al poco tiempo mi mamá me contó que en su juventud había sido militante peronista. Fue como entender de dónde venían muchas de las cosas que sentía".

En 2012, con la sanción de la Ley de Identidad de Género, pudo acceder a su DNI. "Después empezaron a llegar los cupos travesti trans y fueron años de sostener esto desde la militancia, participar, y ahora con el desafío de la ley Integral Trans. Creo que fue un recorrido largo, pero también de mucho aprendizaje", resumió la periodista de 29 años, que hace Comunicación Social en el Instituto Superior N° 12 de Santa Fe.

El 5 de noviembre la sorprendió el llamado con la convocatoria: "A nivel personal lo siento como un logro, una conquista con pata colectiva y social. La producción de contenidos comunicacionales nunca nos pensó a las travestis ni a las personas trans como creadoras de contenidos, como actoras de la comunicación. Siempre nos pensaron desde los discursos hegemónicos, que tienen que ver con el ridículo, la criminalización y patologización de nuestras identidades. Y esta apuesta (de conducir) tiene que ver con una decisión política, con una forma de entender la producción pública de contenidos, las voces, los cuerpos y las sujetas que queremos ver representadas en esos contenidos. Santa Fe tiene esa construcción particular de la militancia trans que no para de conquistar lugares. Es de una enorme militancia colectiva", aseguró.

Además, planteó que "hay un enriquecimiento que implica repensar la comunicación local no solamente con perspectiva de género sino en visibilizar a quienes hacemos comunicación; qué rostros, qué cuerpos vemos detrás de las pantallas; a quiénes leemos, con quiénes nos informamos. Hace poco escribí sobre cómo los medios habían creado visiones, históricamente, sobre la población trans y travesti. Muchas que hasta entrado 2006 tuvieron que ver con esto de lo criminal, lo ridículo, la espectacularización. Mucho tiempo después nos empezaron a tratar como trabajadoras y activistas, gracias a Lohana Berkins, Diana Sacayán y otras; y recién hablamos de Diana Zurco --conductora en el noticiero de la TV Pública-- en 2020, cuando nos empiezan a pensar como sujetas de la comunicación. Hay un salto cualitativo de cómo la sociedad nos ve y desde dónde nos ve". Y lo asoció al clima político, "este escenario en el que volvemos a hablar de ampliación de derechos LGBT y de las mujeres".

Victoria manifestó agradecimiento al equipo de 5RTV y destacó la producción pública local. "Después de la primera llamada fue todo una locura: creo que recién cuando me puse a pensar qué me iba a poner fue cuando dije 'esto es histórico'". Cuando entró al canal, hace unos días, solo recibió "atenciones y amabilidad". Todavía no cae al verse en la publicidad que adelanta las primeras imágenes de lo que se verá esta noche, desde las 22.

Hacia adelante, espera que haya réplicas. "Que las pibitas trans de los barrios, que sueñan como soñé yo poder llegar a estos lugares, trabajar de lo que me gusta y aspirar a superarse pese a las barreras, con las alianzas necesarias, sepan que se pueden consolidar otras realidades posibles".