"A Sain se lo quiere acorralar"

La senadora nacional María de los Angeles Sacnún cuestionó ayer que "se lo quiera acorralar" al ministro de seguridad santafesino Marcelo Sain, tras la aprobación de las dos leyes en la última sesión por la Legislatura provincial. "Hace ruido que ahora quieran controlar los fondos reservados que se manejaron discrecionalmente durante los 12 años de gobierno del socialismo". Paralelamente el espacio de María Eugenia Bielsa, Encuentro por Santa Fe calificó de "golpe institucional" la jugada política "cuyo objetivo es obstruir el proceso que impulsa el gobierno provincial para desarticular a poderosas mafias con ramificaciones policiales, judiciales y políticas”.

"El único que le puede pedir la renuncia a un Ministro es el propio gobernador, que es que tiene la facultad de designarlo" dijo Sacnun. "Dicho esto, hay una cuestión central que hay que resolver en la provincia de Santa Fe, que es la cuestión de las seguridad. Y la seguridad no es una cuestión política. Nosotros compartimos totalmente las leyes de seguridad pública que se han enviado a la Legislatura de Santa Fe, por lo que a uno le genera cuanto menos un poco de ruido que hayan planteos ahora en torno al manejo por ejemplo de los fondos reservados que se manejaron discrecionalmente durante los 12 años de gobierno del socialismo o del Frente Progresista en la provincia de Santa Fe", destacó la senadora kirchnerista.

Y en esa línea aclaró que "que sea un fondo reservado no significa que no haya control. Ahora, no comparto que se pretenda un control absoluto sobre un ministerio o que se pretenda de alguna manera acorralar al ministro de Seguridad que está avanzando fuertemente por órdenes del gobernador de la provincia en investigaciones de causas fundamentales y estructurales para la provincia de Santa Fe, para que las cosas cambien de cuajo. Porque cambiar para que nada cambie no sirve".

En este sentido dijo "celebrar por ejemplo que se haya llevado adelante este convenio con el Invap, porque me parece que es importante dotar de toda la tecnología y de las herramientas necesarias para que se puede investigar a fondo en la provincia de Santa Fe. Hubo un compromiso electoral del gobernador de la provincia Omar Perotti con el pueblo santafesino de paz y orden. Todos lo conocen, los que están de acuerdo y lo que no están de acuerdo, y la verdad es que tiene que cumplir con ese objetivo que se comprometió con la sociedad", cerró la legisladora nacional por Santa Fe.

Encuentro por Santa Fe, la corriente del peronismo provincial que lidera María Eugenia Bielsa junto a Silvina Frana, Matilde Bruera, Danilo Capitani y Marcelo Lewandowski, entre otros referentes, respaldó al gobernador Omar Perotti y al ministro de Seguridad, Marcelo Sain, tras lo que definieron “un golpe institucional orquestado desde la legislatura”. A través de un comunicado publicado en sus redes, Encuentro por Santa Fe, expresó su “pleno apoyo al gobernador Omar Perotti y al ministro Marcelo Sain”.

El espacio se refirió en duros términos a lo ocurrido la semana pasada en las cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, y lo caracterizó como un “golpe institucional orquestado desde la legislatura por sectores cuyo objetivo es obstruir el proceso que impulsa el gobierno provincial para desarticular a poderosas mafias con ramificaciones policiales, judiciales y políticas”.

“Respaldamos a las y los dirigentes de nuestro espacio, quienes defendieron desde sus bancas el voto de una ciudadanía que eligió a nuestro gobierno para resolver los graves problemas, especialmente de Seguridad, que nos dejó el Frente Progresista tras 12 años en la Casa Gris”, concluye el comunicado de Encuentro por Santa Fe.