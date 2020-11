No los une el amor, sino el presupuesto

En un clima denso y con un bloque peronista dividido, el Senado se apresta a darle media sanción mañana a la Ley de Presupuesto 2021 que el Ejecutivo provincial envió un mes atrás a la Legislatura. Todo indica que ni propios ni extraños privarán a Omar Perotti de la ley de leyes, aunque siga crepitando la interna reavivada otra vez por el sector que lidera el sanlorencino Armando Traferri, quien ayer volvió a reprocharle al gobernador su "falta de diálogo" con la Legislatura. El telón de fondo es la sanción exprés la semana pasada de dos leyes orientadas a socavar al ministro de Seguridad, Marcelo Sain. La estocada legislativa corrió por cuenta de ese eje interno del PJ, el Nuevo Espacio Santafesino, y el liderazgo de Miguel Lifschitz desde el Frente Progresista Cívico y Social. Así lo entienden los legisladores que -aún con reparos- se mantienen leales a Perotti. "Hay una sociedad clara de Traferri con Lifschitz para taparse mutuamente ciertas cosas. Para el jueves espero cualquier cosa", disparó en off un legislador justicialista. Otras lecturas, también legislativas pero más serenas, señalan que "ese bloque de poder -como lo definió el propio Sain- entre un sector del PJ y el Frente Progresista ya hizo lo que se proponía con esas leyes, ahora van a votar el Presupuesto para demostrar que no tienen nada contra el gobierno, que no quieren desestabilizar".

El período ordinario está en tiempo de descuento para lo que en el gobierno consideran "el primer presupuesto propio". Se refieren al proyecto elaborado por la gestión Perotti, y no el presupuesto vigente, que Miguel Lifschitz le impuso hace un año, a pesar de que el gobernador electo le pidió que no lo hiciera.

Las previsiones del gobierno en esta ley estiman ingresos por 510 millones de pesos, y gastos por 519 millones de pesos, con un incremento de la inversión del 27%. En estas semanas se puso en mesa de negociaciones los requerimientos habituales de los legisladores para incluir en la lista tales o cuales obras y subsidios para sus territorios de origen, por lo que el texto ya está prácticamente cerrado en ese sentido.

"No hay razones para no aprobar el presupuesto y la ley impositiva anual, más allá del disenso que pueda tener la oposición, porque expresa la voluntad y la política económica del gobierno. Y será entonces que Perotti en su segundo año tenga su primer proyecto propio", destacó el jefe del bloque Justicialista Leandro Busatto.

Consultado sobre la situación tensa que vive el PJ en el Senado por la sorpresa legislativa del jueves pasado, Busatto minimizó: "También el Senado ha aprobado de la mano de senadores peronistas leyes que previamente habían hablado con el gobernador, como Conectividad sobre tablas, Endeudamiento para conectividad por 100 millones de dólares a pesar de los radicales, Ley de Paridad. No se si lo que ocurrió el jueves pasado sea trasladable a la discusión del presupuesto", analizó aunque asumió que el gobierno claramente no tiene mayoría automática en el Senado.

"Las leyes que se sancionaron el otro día (las leyes "anti Sain") son expresión explícita de un sector de la política santafesina que entiende que la política de seguridad y de justicia del gobierno no es como la conciben ellos, y tienen la mayoría para expresarlo", describió el diputado.

A cuento del reclamo de Traferri de tener más diálogo con el gobierno, en Diputados los peronistas le facturan que en su momento los excluyeron de la posibilidad de tener una mesa de diálogo estable con el Ejecutivo.

En vísperas de sacar adelante la ley de leyes, se acallan los reproches internos en el oficialismo, pero más de uno le recuerda a los operadores más estrechos de Perotti la advertencia que no quiso oír, post elecciones, acerca de ese espacio ingobernable de senadores peronistas que comanda el sanlorencino. "Falta construir una estrategia política distinta", reclama un dirigente consultado por este diario y cita aquello de Einstein: "Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo". "Se fue (el ex ministro de Gobierno, Esteban) Borgonovo y Omar no lo reemplazó todavía, con la agenda legislativa abierta", marcó otra fuente del PJ. En el mayor partido santafesino, el mensaje reiterado al gobernador apunta a que tome conciencia de que "hace veinte años que el PJ no tiene un liderazgo único y definido, y mucho menos lo tiene ahora".

Algo de eso habrán hablado este fin de semana en la visita que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, le hizo a Perotti, tal como publicó ayer El Litoral.

Para mañana, fuera de las especulaciones que confían en que habrá apoyo legislativo y el presupuesto será ley finalmente, el gobierno solo tiene por seguro el voto de sus cuatro senadores leales: Marcelo Lewandowski (Rosario), Alcides Calvo (Castellanos), Marcos Castelló (La Capital), y Ricardo Kaufmann (Garay). Del resto, nadie pone las manos en el fuego. Sobre todo por los seis senadores del espacio NES guiados por Traferri, y los cinco radicales comandados por Felipe Michlig (San Cristóbal). "Son el eje Lischitz - Traferri destinado a cubrirse mutuamente, y pretender marcarle la cancha al gobierno elegido por el pueblo", se enojó un senador.

"Creo -vislumbró una fuente del PJ- que aprobarán el presupuesto en Senado, y en Diputados lo van a tratar y aprobar enseguida, para mitigar el efecto expansivo de lo que hicieron la semana pasada", analizó.