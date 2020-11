Alberto Fernández: "Nuestra primera obligación es con los más postergados"  

El presidente Alberto Fernández reafirmó que la pandemia de coronavirus "dejó en evidencia grandes desigualdades que en los últimos cuatro años se profundizaron enormemente por las políticas del gobierno anterior".



Al inaugurar el congreso anual de la Asociación Bancaria, el Presidente dijo que "lo primero es ponerse del lado de los más postergados" porque la primera obligación es "rescatarlos", y destacó que "no hay derecho a decir 'vos sobrás'". "Algunos creyeron que sobraban 20 millones de argentinos", cuestionó.

El jefe de Estado reiteró que "esta vez, los acreedores son los que están pagando el ajuste; no la gente" y dijo que "todos queremos crecer y cumplir, pero no queremos más que, para cumplir, el costo lo paguen los que menos tienen". Insistió en que el Gobierno nacional "no está ajustando, como algunos dicen", y volvió a destacar el crecimiento en la inversión previsto en el Presupuesto 2021.

"Si algo ha dejado en evidencia la pandemia es la pavorosa desigualdad que vive el mundo", remarcó el mangario y aseguró que los países "en vías de desarrollo" están en un limbo pero tienen la ventaja de ser "artífices de su propio destino".

"Cuando se dice que no paguen la deuda, se le dice a los pobres. Cuando hay que promover el desarrollo, se privilegia a los países ricos. Estamos en un limbo pero tenemos una ventaja: somos artífices de nuestro destino", enumeró. En ese sentido, agregó: "El tipo de sociedad y el tipo de país que queremos construir depende de nosotros. ¿Qué país queremos construir?".

Fernández también destacó la presencia de mujeres en la representación del gremio Bancarios que conduce Sergio Palazzo. "Me pone muy contento ver tantas mujeres militando y representando a compañeros y compañeras bancarios. Siempre le reclamo al sindicalismo que la mujer participe más porque es muy importante", expresó.



"Tenemos que pensar en una sociedad que iguala y contiene a todos y cada uno de nosotros. Ver la inclusión de la mujer y la diversidad en el gremio me enorgullece mucho", subrayó el primer mandatario.