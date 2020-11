Chodos: "Va a ser necesario mantener los controles cambiarios"

El representante de la Argentina en el directorio del FMI, Sergio Chodos, reconoció este miércoles que la brecha cambiaria preocupa a las autoridades del Fondo. El funcionario agregó que los técnicos del organismo de crédito consideran necesario mantener los controles de capitales en el mediano plazo para conseguir estabilizar el mercado interno.

“La tendencia de la brecha es algo que siempre está en su horizonte de atención. La brecha subiendo les preocupa”, mencionó Chodos. “Tienen bastante claro que va a ser necesario mantener el control de capitales durante un tiempo”.

Chodos dijo en declaraciones radiales que "nunca escuché decir que había que cerrar la brecha devaluando. Hay un trabajo del Banco Central que marca que no hay un atraso real. No parece ser una solución a nada una devaluación".

El funcionario indicó que con el Fondo Monetario Internacional es necesario “acordar un programa que sea más que superador que el de 2018. Y ese es el espíritu de las dos partes”. Además planteó que ese programa será el de la Argentina y no uno impuesto por el FMI. Aclaró que aún “no hay borradores de lo que estamos negociando”.

En la última visita de la misión del Fondo realizó al país, los técnicos de la entidad resaltaron que la Argentina necesita un "amplio consenso político y social" para lograr un nuevo programa. "El país enfrenta desafíos de corto y mediano plazo que requerirá un conjunto de políticas cuidadosamente calibradas para fomentar la estabilidad, restablecer la confianza, proteger a los más vulnerables y establecer las bases para crecer", dijo el FMI.

Chodos había asegurado recientemente que “el Fondo no nos pidió que devaluemos. Me da la impresión de que el FMI entiende que la solución a la brecha no es una devaluación. Es mi percepción. No hay atraso cambiario. La brecha responde a dinámicas distintas”, sostuvo el representante argentino ante el FMI.

“No estamos apurando ni ralentizando posibilidad de llegar a un acuerdo. Tiene que ver con un proceso natural con las dificultades de hacerlo en una pandemia. No veo un acuerdo antes de fin de año”, había adelantado. Agregó que “no lo veo como una necesidad. El trabajo se tiene que hacer bien, no rápido. Para hacerlo bien tiene que tener discusiones y elementos técnicos que den lugar a eso”.

Para Chodos “el programa es el final del proceso con el involucramiento del Congreso de la Nación. Es fundamental porque va a impactar en el futuro de los argentinos”, señaló en los últimos días desde Chapadmalal, donde estuvo este fin de semana acompañando a Alberto Fernández y a Martín Guzmán. Desde esa localidad los funcionarios participaron de reuniones en el mercado del G20.

“Argentina no va a entrar en un programa que vaya a perjudicar a los argentinos. Tenemos que salir de esto. Históricamente tenemos vocación de pagar, no de no pagar. Tenemos vocación de pago", planteó Chodos.

"Dentro de las condiciones de pandemia tenemos que encontrar la forma de poder pagar y salir de este atolladero. Se soluciona saliendo no quedándose en el problema. En este marco hay que hacer las cosas de vuelta, bien y con cuidado”, añadió el representante argentino ante el Fondo", cerró.