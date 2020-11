El original homenaje del Ajax y Nicolás Tagliafico a Maradona

El fútbol está de luto y los homenajes para despedir a Diego Armando Maradona, en el día de su fallecimiento, llegaron desde todas partes del mundo. Uno de los más emotivos fue el que le realizaron el equipo holandés Ajax junto al jugador argentino Nicolás Tagliafico en la cuarta fecha de la Champions League.

Durante el calentamiento previo al partido que el conjunto de Amsterdam jugó ante Midtjylland, se pudo escuchar la canción "Life is Life" con la que alguna vez Diego, vistiendo la camiseta del Napoli, calentó antes de enfrentar al Bayern Múnich en la Copa UEFA 1989. Y el ex jugador de Independiente no dudó en imitar los movimientos de Maradona.

El video original es del 19 de abril de 1989, cuando Diego, en el estadio Olímpico de Munich, hizo malabares con la pelota en la previa del duelo ante Bayern Munich por las semifinales de la Copa UEFA.

Además de este homenaje, en lo que fue la cuarta fecha de la Champions League, todos los equipos guardaron un minuto de silencio antes de comenzar los partidos, en honor al 10 de la selección argentina y máxima figura de la historia del Napoli.