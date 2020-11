Carolina Cosse asumió como intendenta de Montevideo luego de que el Frente Amplio (FA) se impusiera en las elecciones municipales de septiembre pasado. Durante la toma de mando la ingeniera de 58 años recordó su militancia en la época de la dictadura. “En los ochenta le dijimos que ‘no’ al despotismo en dictadura e hicimos una marca en la pared de la historia”, indicó la exministra que ejercerá hasta 2025. A su vez presentó un 'Plan de Emergencia' para enfrentar la crisis que deja el coronavirus. “Comenzamos convencidos de la necesidad de profundizar el alcance del humanismo y la ética para plasmarlo en nuestro programa de gobierno”, sostuvo Cosse. Montevideo es el bastión histórico del FA donde retiene la intendencia desde 1990.

Gobernar en pandemia

La ceremonia comenzó con eventos musicales, entre ellos el del mítico músico charrúa Rúben Rada. Luego habló el intendente saliente, Christian Di Candia. “Es un honor traspasar el mando a una compañera frenteamplista”, dijo Di Candia y pidió un aplauso para la ingeniera. Rodeada de su equipo de gobierno, Cosse hizo referencia a los días posteriores a ganar la elección local. “No me van a alcanzar los días de todo este período para agradecer a la gente de Montevideo, que no importa lo que hayan votado, me dan ánimo, me muestran su apoyo y respeto”, dijo la exministra. También reconoció la situación económica difícil que está pasando el pueblo uruguayo. “Sé que son momentos difíciles. Créanme que no se me olvida nada”, sostuvo la extitular de Industria, Energía y Minería.

El FA se había impuesto en las elecciones municipales de Montevideo, el departamento más poblado de Uruguay, con el 51,5 por ciento de los votos. El partido apeló a ley de lemas para resolver su interna que estuvo integrada por Cosse, el excandidato a presidente Daniel Martínez y Alvaro Villar. Cosse obtuvo el 21 por ciento de los votos, Villar el 18,5 por ciento y Martínez el 12 por ciento. Por su parte, la Coalición Multicolor que llevó a Luis Lacalle Pou a la presidencia del país, había presentado como candidata a Laura Raffo que obtuvo el 40 por ciento de los votos. De esta manera la ingeniera logró ganar la interna y la intendencia.

Obra pública y políticas de género

Luego de trazar el mapa de situación Cosse adelantó las primeras medidas del 'Plan de Emergencia ABC' que había prometido en campaña. El mismo tiene cinco ejes: intervención en barrios, salud, apoyo alimentario, trabajo transitorio y violencia de género. Respecto del primero la ingeniera dijo que empezarían con obras a partir de diciembre. “Vamos a desarrollar camineras, mejorar pasajes, hacer cunetas y mejorarlas. (...) Vamos a intervenir en más de 30 barrios durante 2021”, señaló la exministra. También hizo hincapié en las medidas relacionadas a la salud. “A partir de enero 13 policlínicas de la intendencia pasan a atender los días sábados en todo el territorio de Montevideo”, señaló la flamante intendenta.

Cosse hizo especial énfasis en las medidas para erradicar la violencia de género. “En este punto nuestra administración tendrá foco en múltiples aspectos. (...) Desde marzo todas las ‘Comunas Mujer’ existentes van a funcionar con horario extendido y también los días sábados”, dijo la exministra. Este es un programa que se desarrolla en once comunas de la capital. El mismo brinda servicios gratuitos de atención, asesoramiento jurídico y psicosocial para mujeres en situación de violencia doméstica. “También hemos creado un equipo para rodear el tema de violencia de género y discapacidades”, informó la dirigente frenteamplista.

Ingeniera y militante

Cosse nació en Montevideo en 1961. Durante su adolescencia sufrió el peso de la dictadura ya que su padre Villanueva Cosse, actor y bancario, debío exiliarse a la Argentina. A los 19 años tuvo a su primer hijo, Rodrigo. Un año después nació María de los Ángeles. Él es arquitecto, ella fonoaudióloga. Ambos la acompañan en sus actos políticos. En 1991 se recibió de ingeniera electricista, carrera que eligió por su afición a las matemáticas. Durante el desarrollo de la carrera militó en la Unión de Jóvenes Comunistas. En 2009 obtuvo una maestría en ingeniería matemática.

El punto de inflexión para su carrera llegó en 2006 cuando un exmilitante tupamaro la llamó a ocupar un cargo técnico en la intendencia de Montevideo. Allí forjó una buena relación con José Mujica y Lucía Topolansky. Cuando el “Pepe” llegó a la presidencia en 2010 la puso al frente de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, cargo que ocupó hasta el 2015. Con Tabaré Vázquez en el poder fue designada ministra de Industria, Energía y Minería entre 2015 y 2019. Ese año se posicionó como precandidata a la presidencia. Sin embargo quedó segunda en la interna del FA con el 26 por ciento de los votos detrás de Martínez que alcanzó el 42 por ciento. Una vez echada su suerte, Cosse se presentó como candidata a senadora, cargo que obtuvo en las elecciones de 2019. Pero abandonó el cargo para ser la apuesta del FA en la intendencia de la capital. Y no defraudó.