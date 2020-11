La enfermera de Maradona admitió que la obligaron a mentir sobre los controles

Dahiana Gisela Madrid, la enfermera que estaba en la casa de Diego Armando Maradona la mañana en que murió, aseguró que la obligaron a dejar asentado que había intentado realizarle controles médicos, cuando en realidad no fue así. La mujer afirmó que lo escuchó moverse a las 7.30 dentro de la habitación, aunque nunca ingresó y lo dejó descansar, dato que contrasta con el informe médico.

En su segunda declaración testimonial, Madrid ratificó a grandes rasgos lo que había dicho el miércoles pasado cuando declaró ante los fiscales horas después de la muerte de Diego: que aquella mañana nunca había ingresado a la habitación de Maradona para “dejarlo dormir” y que recién lo hizo al mediodía ante la llegada de la psiquiatra y el psicólogo personal del exfutbolista. El informe que escribió de puño y letra para su empresa dice algo distinto.

El texto completo

“6.30 se toma la guardia, paciente descansa”.



“7.30 se lo escucha deambular dentro de su habitación diuresis + en baño portátil”.



“8.30 continúa descansando”.



“9.20 se niega a tomarse controles de signos vitales”.



“10.45 se me informa que la Dra. Cosachov (psiquiatra) viene en camino junto a psicólogo. Dicha Dra. refiere esperar para la administración de medicación, ya que modificará la misma”.



“11.55 Dra. Cosachov modifica medicación, se prepara, se le entrego e ingresa a habitación del paciente con el psicólogo Carlos” (Díaz).



“Tras varios intentos de llamado, paciente no responde. Al salir comento que no despierta. Entonces ingresan su sobrino Joni y secretario Maxi. El familiar da la voz de alto. ‘Está inconsciente’”.



“12.10 ingreso rápidamente a la habitación y constato que no tiene pulso, comienzo a realizar RCP básico y solicito a personal de seguridad privada que realice entrada de oxígeno (boca a boca). Pido que llamen a emergencias quien arriba a domicilio 12.17 hs”.



“Se realiza RCP aproximadamente 30 minutos luego arriban cuatro ambulancias más, se realiza maniobras RCP avanzadas. Se coloca vía periférica para la administración de medicación. Todo personal de salud se turna para realizar maniobras”.

Noticia en desarrollo