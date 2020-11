Kudelka, entre Maradona y Boca

"Lo que nos hizo vivir Maradona es propio de alguien sobrenatural. Tenía algo mágico", expresó Frank Kudelka, conmovido por el fallecimiento del Diez, en la conferencia de prensa previa al partido de mañana entre Newell’s y Boca. “Voy a atesorar para siempre el recuerdo de Maradona en el Coloso del Parque”, afirmó el técnico de la Lepra, en referencia al paso del ídolo el año pasado como entrenador de Gimnasia y Esgrima.

Mañana Newell’s visita a Boca, pero Kudelka centró su atención en la pérdida que sufrió el fútbol argentino con el fallecimiento de Maradona. "Diego me hizo amar el fútbol, me dio alegrías, me hizo feliz", valoró el técnico rojinegro. "Voy a atesorar para siempre el recuerdo de Maradona en el Coloso del Parque. Como simpatizante de fútbol, siempre me posé en él por lo que me dio como jugador. Con su partida se me fue una parte de mi vida”, aceptó Kudelka. Y agregó: "Lo que nos hizo vivir Maradona es propio de alguien sobrenatural, de cuentos. Tenía algo mágico, sin dudas. No es casualidad que multitudes hayan ido a despedirlo".

Maximiliano Rodríguez participó del velorio del Diez, invitado por la familia. La Fiera jugó el Mundial de Sudáfrica que lo tuvo a Maradona como entrenador de la Selección y lo cobijó en su última visita al parque Independencia, el año pasado, como entrenador de Gimnasia. Al respecto, Kudelka expresó: "Lo veo muy compungido a Maxi por lo de Maradona, pero es un hombre de jerarquía y experiencia. Él podrá doblegar ese sentimiento durante el momento que tenga que salir a la cancha a jugar. La vida, la persona, está por encima del fútbol".

La Lepra visita a Boca mañana y sobre el partido el entrenador consideró: "Sabemos que si ganamos dependemos de nosotros. Tenemos un equipo que si funciona como entrenamos, podemos hacer un gran partido. Hay que tener confianza en nosotros".