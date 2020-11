El regalo eterno es la música que no finaliza

Entre las dos guitarras se nota un decir compartido. Las canciones hilvanan una melodía que varía mientras prevalece un mismo sentir. Son ocho temas, organizados de una manera precisa y bajo un título precioso: Unending Gift. El disco de Federico Riva y John Stowell (Blue Art Records, disponible en formato digital) reúne resonancias borgeanas mientras entre el primer y último tema enlaza de manera cíclica.

En otras palabras, entre “Aión” y “En Algún Lugar” median temas de Kenny Wheeler, Herbie Hancock, John Taylor, John Coltrane, Duke Ellington, Claudio Roditi. Amigos reunidos. Acunados por las guitarras de Riva y Stowell. Además, porque la primera y última pieza son composiciones libres pergeñadas por los genios compartidos de Stowell, Riva, Carlos Casazza, Franco Di Renzo y Fernando Silva. El disco concluye y reinicia.

“Decidí dejar al principio una de estas piezas porque es un crescendo, el disco inicia y la música va entrando, y al final de alguna manera esto comienza otra vez. Son muy diferentes a los otros temas. Aquí está Casazza con la guitarra de 12 cuerdas, hay dos contrabajos, estuvo muy bueno el proceso de grabación”, comenta Federico Riva a Rosario/12. Su amistad con el norteamericano John Stowell –quien ha tocado con músicos como Larry Coryell y Dave Liebman- hizo surgir Unending Gift. El proyecto tiene sus años. “En 2010 viajé a Estados Unidos, a estudiar en Nueva York, y en algún momento me fui a Oregon, a Portland. Allí me encontré con John Stowell compartiendo bastante tiempo, entre clases y tocar. A raíz de eso, él estuvo viniendo alrededor de una a dos veces por año, y se mantuvo una amistad que terminó por generar este disco. Se dio a partir de temas que fue trayendo, pero un poco también con la idea de compartir entre amigos. A todos los que participan los considero compañeros musicales. Y estoy muy agradecido por el apoyo de Horacio Vargas, de poder editarlo en un sello como BlueArt Records, hoy en día de los más importantes del género en el país”, continúa.

Unending Gift está integrado por Federico Riva (guitarra eléctrica), John Stowell (guitarra eléctrica), Carlos Casazza (guitarra de 12 cuerdas), Franco Di Renzo (contrabajo), Fernando Silva (contrabajo) y Luciano Ruggieri (batería). En una relación de amistad y música que se percibe, como un diálogo entre sensibilidades afines. Por allí seguramente esté el vínculo primordial entre Stowell y Riva.

“Creo que se dio a partir de haberme sentido atraído hacia su sonido y manera de tocar, así como al ir estudiando la improvisación y buscando mi propio sonido. John tiene su propio sonido. Así como Carlitos (Casazza) o Lucho (Ruggieri). Cuando fuimos a grabar, no le pedí a nadie que tocara de determinada manera, sino que lo hiciera cada uno desde su lugar y criterio. Todos son tremendos músicos. A lo largo de los años, John me fue pasando muchas cosas de lenguaje, y cuando compartís de esta manera aparece un mismo diálogo, como cuando uno habla con un amigo y te van quedando cosas que resignificás al momento de volver a dialogar”, agrega.

John Stowell es también un reconocido docente, y puede decirse que Federico Riva es el discípulo que ahora dialoga como maestro. “Él intenta dar clases en todos los lugares que visita, cuando venía aquí tenía muchas cosas que hacer en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba. Así que aprovechábamos y armábamos una especie de gira, además de tocar en Rosario, tratando de mantener el grupo y con invitados. Siempre traté de expandir el círculo para que todos pudieran compartir lo que me parece de una gran riqueza musical y experiencia. Además, es una persona muy generosa y humilde. Durante estas giras, se quedaba en casa o en la de Lucho, y terminó siendo un compinche”, señala el músico.

"Fue mi proyecto, pero fue también un proyecto de amistad, y de generar algo a partir de ahí, de esa libertad”.

En esta relación maestro-discípulo destaca la figura insoslayable de Carlos Casazza –cuyo Carlos Casazza Quinteto (BlueArt) fue elegido Mejor Disco de Jazz en los Rosario Edita-, con quien Riva tomó clases durante “5 o 6 años hasta que me echó, y me dijo que volviera a tomar café y hablar de música. La verdad que estoy muy contento de haber podido desarrollar un lenguaje que considero que aún hoy estoy aprendiendo; es algo que dice también John, quien puede mantener esa cosa del juego, de niño y de curiosidad. Es alguien muy inspirador”.

--En el medio del disco destaca “Wise One” de Coltrane, donde estás solo. Me pareció un tema bisagra.

--Grabamos prácticamente todo lo que es standard de una toma, pero a “Wise One” en realidad lo grabé después, lo agregué no sé bien por qué. Me parece que hacía falta un tema como éste, sin salir demasiado de la línea propuesta. Con John compartimos el gusto por los compositores que elegimos, él me ha mostrado un montón de temas, y es un apasionado de Jobim, cada vez que viene quiere tocar bossa. Adora a Billy Strayhorn, Wayne Shorter, Hancock, Coltrane, Miles Davis, toda la tradición del jazz, pero siempre encarándolo desde las ganas de jugar, en el sentido de apropiarse del tema, cambiar las rítmicas y las melodías. Me resulta muy interesante, es un tipo que está siempre buscando, como Joe Henderson, que puede tocarte diez veces el mismo tema pero siempre lo va a cambiar.

--¿Cómo apareció el título del disco?

--Leí ese poema de Borges justo cuando estaba buscando el nombre, con el problema de cómo ponerle a un disco donde participa una persona que vive afuera. Leí el poema y la temática me sonó un poco a cómo se fue dando el proyecto, a esa página en blanco que se termina por llenar. Además, me encantó el nombre. Busqué también expresarlo con la foto de la tapa, donde podría pensarse en un lienzo medio despintado, con algunas capas sobre algo blanco.

Un proceso lleno de felicidad, que Riva recuerda desde las vivencias de los días de grabación: “Alquilé el estudio por 4 o 5 días, como para estar tranquilos y tocar. Tomábamos mate, charlábamos y grabábamos. Fue muy familiar, todo lo contrario de la tensión que genera entrar a un estudio. Siempre nos hizo sentir muy cómodos, recuerdo haber pasado muy buenos momentos. Él tiene muchos amigos y eso permitió tocar en otros lugares y abrió contactos para todos. ‘El regalo que no finaliza’ tiene que ver un poco con él, además de la música. Fue mi proyecto, pero fue también un proyecto de amistad, y de generar algo a partir de ahí, de esa libertad”.