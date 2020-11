Perotti quiere el reencuentro

Omar Perotti fue contundente al sostener que "es una decisión tomada que los alumnos puedan reencontrarse, yendo a las escuelas a buscar el material para continuar en vacaciones y verse con sus compañeros y sus docentes, no como en días de clases normales. No es una vuelta a clases, pero sí una instancia de reencuentro" declaró el mandatario a Rosario/12, ante la negativa del sindicato Amsafé de realizar actividades presenciales. "Especialmente para séptimo grado, quinto año y sexto de las técnicas", dijo Perotti, quien enfatizó: "Me cuesta entender a los gremios, ya que hasta el 18 de diciembre tienen la responsabilidad de estar desarrollando tareas con sus alumnos. Y terminado el ciclo, siempre hay cosas, hasta el 18. No nos vamos a extender, pero sí queremos que puedan tener un cierre. No un acto de colación porque no hay fin de ciclo lectivo en 2020, eso será en marzo formalmente".

Las declaraciones del gobernador fueron una respuesta al rechazo manifestado por los gremios a la presencia física en los establecimientos educativos: "Vamos a buscar la forma de poder hacerlo, mas allá de la oposicion de los gremios, que deseamos revisen esta situación y entiendan el momento particular de los chicos y los cuidados a tener". En relacion a las cuestiones de infraestructura de los establecimientos, que significan limitaciones para la apertura, Perotti expresó que "todas la escuelas tienen los recursos para tener adecuadas sus instalaciones, le remitimos a todas, sin excepcion".

"Es una cuestión de voluntad, y yo creo lo que nos dicen los chicos, que la mayoria nos cuentan que sus maestros les dijeron que van a estar. Por eso, está firme la decisión y la vamos a llevar adelante, sin dudas. Y la vuelta formal será cuando todos los docentes estén vacunados y la situación epidemiológica haya mejorado sustancialmente", concluyó el gobernador.

En un plenario de delegados y comisión directiva, el gremio docente decidió el viernes por unanimidad "el quite de crébito laboral que consiste en no realizar actividades presenciales con alumnos/as y se continúa con las actividades escolares a distancia, atención de comedor y copa de leche".

Amsafe explicó que "el derecho a la educación se garantiza comenzado por cuidar la salud y la vida de los/as que enseñan y aprenden; que no están dadas las condiciones epidemiológicas ni sanitarias, ya que sigue habiendo circulación comunitaria de covid-19". También señalaron que "el Ministerio de Educación autoriza la actividad presencial pero no los elementos de seguridad necesarios; no fueron analizadas las situaciones de las localidades; no están garantizadas las condiciones básicas de infraestructura escolar; no está garantizado el transporte ni las licencias con reemplazantes para los/as trabajadores pertenecientes a los grupos de riesgo o con niños/as a cargo".

Por lo tanto, Amsafe definió "no volver a la presencialidad hasta tanto no estén dadas las condiciones sanitarias, edilicias y de trabajo; exigir la urgente convocatoria a paritaria docente para discutir salario y condiciones de trabajo".

"Desde el inicio del aislamiento preventivo las y los trabajadores de la educación sostuvimos el vínculo con los y las alumnos/as y la comunidad, buscando distintas estrategias, con la sobrecarga laboral que ello implica. También estuvimos de manera presencial en los comedores, copa de leche y acercando materiales impresos, entre otras cosas", dice el comunicado del sindicato docente.