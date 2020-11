El Real Madrid perdió de local y el Atlético llegó a la punta

Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone, superó 1-0 a Valencia, como visitante, y es el nuevo puntero de la Liga de España, en la continuidad de la undécima fecha. El único gol del encuentro fue del defensor español Toni Lato, a los 34 minutos del segundo tiempo, en contra.



Además de Simeone, el otro argentino en Atlético de Madrid fue el delantero Angel Correa, que resultó amonestado y lo sustituyeron a los 19 minutos del complemento.



Ahora, el conjunto madrileño es el puntero de la competición, con Real Sociedad, al alcanzar 23 puntos y Valencia está 12°, con 12 unidades.

Mientras, el Real Madrid fue derrotado 2-1 comoo local ante Alavés. Los goles del ganador fueron convertidos por Lucas Pérez de penal, y Joselu. El gol del perdedor lo hizo el brasileño Casemiro.



El delantero argentino Lucas Boyé, previamente, anotó y vio la roja en el empate de su equipo, Elche, ante Cádiz, en un encuentro que le dio continuidad a la undécima fecha de la Liga de España.



El ex River y Newell's marcó a los 38 minutos del primer tiempo y se fue expulsado, por doble amonestación, en el cierre de esa etapa. Luego igualó, Alvaro Giménez, a los diez minutos del complemento.



En Elche, dirigido por el argentino Jorge Almirón, jugaron también Iván Marcone (ex Boca y Lanús) y Guido Carrillo (ex Estudiantes); en Cádiz lo hicieron Jeremías Ledesma (ex Rosario Central) y Marcos Mauro, sin antecedentes en el fútbol argentino.



Con este empate, Elche suma 13 puntos y se mantiene lejos del descenso, mientras que Cádiz, con 15, está en puestos de Europa League.



La fecha se inició el viernes pasado con el partido que Valladolid empató 1-1con Levante, de local. Además, Sevilla superó a 1-0 a Huesca, de visitante. Domingo: Barcelona-Osasuna (10 horas); Getafe-Athletic Bilbao (12.15); Celta de Vigo-Granada (14.30); Real Sociedad-Villarreal (17). Lunes: Betis-Eibar (17).