Clapton anticuarentena

Eric Clapton se unió a los anticuarentena: el guitarrista grabó junto a Van Morrison la canción "Stand and Deliver" para ayudar a la campaña Save Live Music que lleva adelante el autor de Astral Weeks. Morrison ya había publicado tres temas para protestar contra los cierres en el Reino Unido: "Born to Be Free", "As I Walked Out" y "No More Lockdown". Las ganancias por los singles son para ayudar a músicos que enfrentan dificultades por la pandemia y las restricciones que esta provoca.