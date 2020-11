El exfutbolista Claudio Borghi, campeón del mundo en México 1986 junto con Diego Maradona, aseguró en Enganche: "Soy un agradecido de haber compartido con él. También me siento arrepentido por no haber estado en algunos momentos y triste porque no pudo vivir en paz su vejez, sacarse el traje de Maradona y vivir como un ciudadano común y corriente". Y agregó: "Diego es un marciano que vino en platillo volador y se lo olvidaron acá".