Silvio Rodríguez homenajeó a Diego Maradona

El cantautor cubano Silvio Rodríguez homenajeó a Diego Armando Maradona. “Fue un héroe de los sentimientos del pueblo”, elogió el trovador en memoria del Diez, fallecido el miércoles de la semana pasada a los 60 años.

“Estas son mis condolencias al pueblo argentino por esta pérdida tremenda que es la de Diego Armando Maradona, un hijo amadísimo salido de las entrañas del pueblo. Un héroe del deporte pero también un héroe de los sentimientos del pueblo, de Latinoamérica, del compromiso”, dijo el cantautor en un video subido a su cuenta de Instagram.

Rodríguez recordó que Maradona era amigo del comandante Fidel Castro, exprimer ministro de Cuba, y remarcó la coincidencia de que ambos fallecieron el mismo día con cuatro años de diferencia.

Además, recordó la presencia del astro argentino en uno de los recitales de la “Gira por los barrios” que ofrece conciertos gratuitos y al aire libre en zonas marginales de Cuba.

“Estuvo hace muy poco, un año o dos en uno de mis conciertos de barrio, me sorprendió con ese gesto, no sabía que él iba a conciertos y fue muy cariñoso y el pueblo que estaba allí lo ovacionó muy fuertemente y él estaba encantado y me alegro de tener ese recuerdo de él”, concluyó el trovador.