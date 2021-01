Hemos evidenciado gruesas falencias de la empresa Rosegur de calle Rioja 1035. En tal sentido, este miércoles 2 de diciembre habrá una movilización a las puertas de la firma a las 9.30, respetando todos los protocolos sanitarias por la pandemia del Covid 19. Dicha empresa se encuentra incumpliendo un sin fin de puntos del convenio colectivo de trabajo del sector : empleados mal registrados; exámenes médicos pre ingreso se hacen por teléfono y no presenciales; los vigiladores - en su mayoría- no cuentan con sus credenciales uniformes. Asimismo, los vigiladores portan armas en el sector de caudales “sin portación”. En torno al trato con mujeres, están haciendo trabajar a compañeras de 19 años cuando la vigilancia es a partir de los 21 años. No se les da licencia por maternidad a las embarazadas, un destrato muy grosero.

Ariel Batricevich

Secretario general del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Privada de Rosario