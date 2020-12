Inevitables

TEATRO

Las cuerdas

Con dramaturgia de Ana Schimelman y actuaciones de Fiamma Carranza Macchi y Amelia Repetto, esta obra ganadora del Concurso Óperas Primas 2019 del Centro Cultural Ricardo Rojas se presenta por pocas funciones durante este mes de diciembre. En la pieza, Micaela es adolescente y tiene una psicosis diagnosticada. Carla es su acompañante terapéutica. Las cuerdas es la historia de un vínculo de alta intimidad; sin embargo, no entra dentro de las categorías de la amistad, la familia, ni el amor romántico. En su devenir, descubrirán que es mucho más lo que une a Micaela y Carla, de lo que en un principio las diferencia. Con música original de Clara Gius y dirección de Ana Schimelman. La obra contará con público: al ingresar al espacio, los/as asistentes del público deberán mostrar la declaración jurada de salud vigente (mediante formulario online, App CuidAR), o de no tenerlo lo firmarán antes de ingresar. No se permitirá el ingreso de ningún asistente que tenga una temperatura igual o superior a 37,5° C. La forma de disposición de las ubicaciones que permitan limitar el aforo se podrá determinar en función a la disposición de cada espacio.

Los viernes 11 y 18 de Diciembre a las 23 en Espacio Callejón, Humahuaca 3759.

COMOV - 20 [código de movimiento 2020]

Caterina está en Bruselas, Martín en Buenos Aires. Ella es bailarina y coreógrafa. El, dramaturgo y director. Necesitan trabajar juntos, a pesar (y a favor) de la distancia. Los ensayos comenzaron por Skype antes de la explosión de la pandemia. Al comienzo tenían la impresión de estar ensayando algo inusual. Pero con el mundo metido en cuarentena, lo digital se impuso como la única forma de llevar a cabo este y cualquier proyecto. En este tiempo, Caterina y Martín migraron a Jitsi, luego a Zoom, probaron con Meet y volvieron contra su voluntad a Zoom. El contenido de la obra también fue cambiando de horizontes. Ahora trabajan en un código que relacione movimiento y texto, para leer danza, para danzar palabras. Un código que permita comunicar sensaciones a través de la pantalla. Para que las imágenes tomen cuerpo, se encarnen, y los ceros y unos se transformen en sentimientos y heridas. Un proyecto tan importante como la vacuna. Una utopía. Una distopía.

Hoy domingo 6 de diciembre a las 16 horas Argentina / 20 horas Bélgica, por streaming a través del Zoom de Umbral Espacio de Arte. Reservas y gorra virtual en Alternativa: www.alternativateatral.com/obra72632-comov20

MUSICA

Plastic Hearts

Una de las enormes virtudes de Miley Cyrus, además de su extraordinaria voz, es la capacidad camaleónica de ofrecer covers muy buenos, buenos de verdad: desde “Don’t Dream is Over” de Crowded House con Ariana Grande hasta la versión de “Black Dog” de Led Zeppelin que hizo en Glastonbury. Plastic Hearts, su disco post divorcio (de Liam Hemsworth, para los que no están al tanto de sus vaivenes privados) no es una colección de versiones sino temas originales, pero el espíritu es de recuperación, sobre todo del rock a la MTV de los ‘80. No es casual que sus invitados sean vintage: Billy Idol, Joan Jett (más Stevie Nicks en la edición digital); la única presencia generacional es la de Dua Lipa. Con varios productores, entre ellos Mark Ronson y Andrew Wyatt, este no es un disco fantástico sobre todo porque las canciones rockeras son bastante blandas, pero cuando se acerca al country (ya mismo tiene que hacer un disco de country & folk) como en la acústica “High” o el cierre “Golden G-String” es obvio su talento y su curiosidad: quizá sea la más inquieta de las estrellas pop de su generación y, por eso, la menos consistente y también, paradójicamente, la más interesante.

We Are Who We Are

Dev Hynes acaba de lanzar la banda de sonido que escribió para la serie de Luca Guadagnino We Are Who We Are, que debutó en octubre por HBO y recibió ovaciones críticas. Es el primer trabajo de este tipo para el cerebro de Blood Orange y se trata de 12 tracks escritos, producidos y ejecutados por él, junto con cuatro piezas instrumentales inéditas escritas con Julius Eastman y John Adams. Hynes se reunió en varias ocasiones con Guadagnino para hacer este trabajo: según el artista, tienen gustos muy similares en “música clásica contemporánea”. Trabajó viendo fragmentos de la serie cada noche, haciendo pequeñas piezas de piano: un trabajo en colaboración. El resultado, para quien vio la serie, es notable. Se puede escuchar en streaming en Apple Music y Spotify.

ONLINE

The Wilds

Una mirada superficial a los anticipos de la nueva serie de Amazon Prime Video –disponible a partir del próximo viernes– trae a la memoria de inmediato el recuerdo de Lost, la producción que marcó un antes y un después en la historia de los relatos televisivos. Pero más allá de las posibles filiaciones –que se enlazan con las viejos robinsones de la literatura–, esta creación de la guionista Sarah Streicher nunca se aleja del realismo psicológico y, desde luego, de la posibilidad de la aventura y el peligro. Las protagonistas son un grupo de chicas adolescentes, de orígenes y condiciones diversas, que luego de que el pequeño avión que las traslada sufre un accidente, quedan aisladas en una isla remota y deshabitada. Y, por supuesto, sin posibilidad de utilizar los teléfonos celulares o acceder a sus cuentas en las redes sociales. “En parte drama teen y en parte relato de supervivencia”, reza la sinopsis oficial de la serie, cuyo reparto está encabezado por Rachel Griffiths y Sophia Ali.

Las películas navideñas que nos formaron

Se acercan las fiestas –unas fiestas particulares, donde los encuentros no serán como suelen serlo– y Netflix acompaña el mes de diciembre con una entrega especial de la serie Las películas que nos formaron. El unitario está centrado en dos títulos que suelen citarse a la hora de hablar de cine navideño, aunque de ninguna manera puedan considerarse su quintaesencia: el film de animación El extraño mundo de Jack y Elf, el duende, con el protagónico de Will Ferrell. Con entrevistas a actores y actrices, equipos artísticos y técnicos y material de archivo de los rodajes, el documental es un buen acompañante para las dos películas, que irónicamente no están disponibles en la plataforma de la N.

CINE

Vicenta

Aunque la secuencia de títulos la presente como “un documental de…”, la película más reciente de Darío Doria no lo es en un sentido estricto. Después de pasar por el Festival de Mar del Plata y ahora disponible en la plataforma CineAr Play, este largometraje del director de Grissinopoli está protagonizado por muñecos de plastilina y otros materiales –creados por la directora de arte Mariana Ardanaz–, pero la “animación” no está dada por su movimiento sino por el de la cámara, el entorno y los cambios de iluminación (y la voz en off de Liliana Herrero, narradora total). La historia está basada en el caso real de Vicenta Avendaño, cuya cruzada en el año 2006 por obtener la posibilidad de una interrupción del embarazo para su hija de diecinueve años –una chica con deficiencia mental abusada por su propio tío– se transformó en un hito en la discusión por el aborto legal y seguro en nuestro país. La de Doria es también una película sobre la burocracia y el poder del estado sobre el cuerpo de las mujeres.

Mulán

Llega finalmente a América Latina, a través de la reluciente plataforma Disney +, la más reciente remake con actores de carne y hueso del clásico animado de la compañía del ratoncito. Dirigida por la neozelandesa Niki Caro (Jinete de ballenas) y protagonizada por estrellas del cine chino y hongkonés como Yifei Liu, Gong Li, Donnie Yen y Jet Li, esta nueva versión eleva a la enésima potencia los placeres y vértigos del wuxia (el cine de artes marciales más clásico) para contar la historia de una joven que debe disfrazarse con ropajes de hombre para salvar la vida de su padre. Por allí, en el rol secundario de una casamentera, aparece la gran Cheng Pei-Pei, mito viviente del cine de kung fu y aledaños.

TV

Butterfly

Además de ser la persona más joven en someterse a una operación quirúrgica de cambio de sexo en el mundo, a los dieciséis años, Jackie Green fue la primera mujer transgénero en entrar al concurso de belleza Miss England, en 2012. Esta miniserie en tres capítulos que está emitiendo la señal Europa Europa recorre la vida del/de la protagonista desde su infancia, cuando, a pesar de reprimir sus sentimientos para que su padre lo aprobara, resultaba evidente que el cuerpo del chico no era otra cosa que una cárcel. Los intentos de suicidio como consecuencia del acoso escolar, el uso de ropa de niña a escondidas y la posibilidad de acceder a un cambio de sexo son algunas de las etapas que el relato recorre con franca sutileza. La madre de Jackie, Susie Green –toda una figura en el Reino Unido gracias a su lucha en favor de los jóvenes transexuales– colaboró como asesora en la producción de la serie. Butterfly, mariposa en inglés, deja así de ser un término despectivo.

Jueves a las 20, por Europa Europa.

Euphoria

Las razones no son del todo claras, pero lo cierto es que la serie de HBO creada por Sam Levinson está de regreso con dos episodios especiales, suerte de bisagras antes de que la segunda temporada arranque, según se promete, el año próximo. Hoy a la noche se verá el primero de estos dos “bonus”, en el cual la protagonista de la serie, Rue (la exestrella de Disney Zendaya), pasa la Navidad junto a los suyos (y otros). El próximo domingo le llagará el turno al episodio titulado Trouble Don't Last Always, algo así como “los problemas no duran para siempre". El protagonista es el personaje interpretado por Colman Domingo, quien ayuda a Rue a recuperarse de sus adicciones.

Hoy y el domingo 13 a las 23, por HBO.