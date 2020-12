La urgencia por un lugar clave

Cristian González reclama por un arquero para reemplazar al lesionado Josué Ayala y la dirigencia tiene una semana para complacer el pedido del entrenador. El Kily fue enfático en su solicitud, más aún ante la posibilidad de que en la próxima instancia de Liga Profesional se pueda dar el clásico con Newell’s. El problema descansa en las pocas opciones que ofrece el mercado, dado que no pueden ser jugadores que lleguen del exterior y en el mercado local las alternativas son solo de arqueros que no tienen un lugar en sus respectivos equipos. Jorge Broun, Javier García y Germán Lux, nombres en consideración.

Kily González no quiere esperar hasta fin de enero a que se abra el mercado de pases para sumar un arquero. El técnico de Central pretende encontrar en los próximos días reemplazo para Ayala, convaleciente por una operación de ligamentos que lo alejará de la actividad hasta junio del año que viene. La decisión descansa en la necesidad de traer un hombre de experiencia en un plantel que perdió a su titular, Jeremías Ledesma, transferido a España, al empezar la temporada, y ahora a quien era su suplente.

El problema es que la urgencia del entrenador no será fácil de resolver. El arquero no tiene que estar en el exterior, por lo cual hay que buscar en los clubes de país. Hay tres que interesan, pero cualquier negociación será difícil que prospere. Jorge Broun renovó en Gimnasia y Esgrima y es titular en el Lobo platense. Su salida solo es posible comprando el pase, algo que Central no está en condiciones de hacer. Entre los suplentes que hay, el que más convence es Javier García, tercer arquero de Boca. Y la alternativa es Germán Lux, de River. Si bien los dos jugadores no tienen mayor participación en sus respectivos equipos, tanto el xeneize como el millonario no mostrarán facilidad para desprenderse de un arquero debido a que juegan copas internacionales y cualquier hisopado positivo del uno titular o suplente hará que recurran al tercer arquero del equipo.